In diesem Jahr hat PUK Duschkabinen die neue Serie ALVIER PRO eingeführt. Sie ist die filigrane Schwester der beliebten Serie ALVIER.

Die Serie ALVIER PRO ist eine Weiterentwicklung der bewährten technischen Lösungen und höchster Funktionalität der Serie ALVIER. Mit dem ausgeklügelten Rollensystem wird das tägliche Duschen zum Vergnügen. Die ergonomischen Griffe liegen gut in der Hand und lassen die Türen der Serie ALVIER PRO spielend leicht öffnen und schließen. Das Design wurde an gegenwärtige Trendentwicklungen angepasst. Die Profile der vier Modelle (Runddusche, Eckeinstieg, Eckdusche und Nischenlösung) wurden schmaler designt und sind neben der Farbvariante Chromoptik auch in Schwarz verfügbar.