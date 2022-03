Pressemeldung

Besonderes Highlight: Der geschärfte Markenauftritt wird konsequent weiter ausgerollt und auf der IFH/ Intherm nun auch erstmals live am neuen Oventrop-Messestand erlebbar. „Wir Oventroper verstehen uns als Partner des SHK-Handwerks und freuen uns deshalb ganz besonders, dass wir nun auf der IFH/Intherm endlich wieder die Gelegenheit haben, persönlich zusammen zu kommen und uns auszutauschen. Bei der Gestaltung unseres neuen Messeauftritts war es uns ein besonderes Anliegen, dass wir viel Raum für den persönlichen Austausch unter Fachleuten geben. Denn letztlich ist es doch genau das, was eine Messe ausmacht und was in den vergangenen beiden Jahren durch Corona einfach zu kurz gekommen ist“, so Bernhard Schaub, Mitglied der Oventrop-Geschäftsleitung.

Neben dem persönlichen Austausch haben die Besucher der IFH/Intherm aber natürlich auch die Gelegenheit, am Oventrop-Messestand wegweisende Produkt-Highlights und -Neuheiten zu entdecken und sich kompetent zu den modularen Systemen und Services aus dem Hause Oventrop beraten zu lassen. Folgende modulare Produkt-Neuheiten und Highlights stehen auf der IFH/Intherm im Fokus: Die neuen ClimaCon F Raumthermostate, wegweisende Lösungen zur Erweiterung der Regudis W-HTE Wohnungsstation sowie die Regumaq X Frischwasserstationen.

ClimaCon F: Ein System, viele Möglichkeiten

Mit den neuen ClimaCon F Raumthermostaten führt Oventrop eine Systemlösung ein, die sich einfach installieren und schnell konfigurieren lässt. Ihr neues eigenständiges Design zeigt, wie Haustechnik aussehen kann. Die verschiedenen Ausführungen reichen vom einfachen Raumthermostat, der die Temperatur regelt, bis hin zu einer digitalen Lösung für Heizen und Kühlen, die man per App bedienen kann. Die ClimaCon F Raumthermostate lassen sich leicht nachrüsten und sind auch für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet. Mehr dazu online auf climacon.oventrop.com

Regudis W-HTE: Einfach installiert, zeitgemäßgeregelt

Die Regudis W-HTE Wohnungsstation von Oventrop setzt bei der dezentralen Trinkwassererwärmung schon heute Standards am Markt. Mit den wegweisenden Lösungen zur Erweiterung der Wohnungsstation kommen nun noch neue Funktionen hinzu. Beispielsweise mit dem Durchlauferhitzermodul, das Trinkwasser bei niedrigen Vorlauftemperaturen einfach nachheizt und damit Wärmepumpen noch effizienter macht. Oder dem neuen Duo-Heizkreistrennmodul - zur Systemtrennung des wohnungsseitigen vom gebäudeseitigen Heizkreis. Mehr dazu online auf regudis.oventrop.com

Regumaq X: Trinkwasser hygienischgeregelt

Die Regumaq X Frischwasserstationen von Oventrop erwärmen Trinkwasser genau dann, wenn es benötigt wird. Dieses Durchflussverfahren ist besonders hygienisch - denn wenn Trinkwarmwasser bevorratet wird können große Mengen Keime entstehen, wie zum Beispiel die gefährlichen Legionellen. Regumaq X Frischwasserstationen gibt es in drei Varianten mit unterschiedlichen Leistungsstärken - vom Einfamilien- bis zum Mehrfamilienhaus oder Nichtwohngebäude. Damit sind Regumaq X Frischwasserstationen die wegweisende Lösung für Niedertemperatursysteme und Anlagen mit regenerativen Energiekonzepten. Mehr dazu online auf regumaq.oventrop.com