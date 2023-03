Die Informationen und Details zu seinen mehr als 3.000 Produkten hat der Entwässerungsspezialist KESSEL in der neuen, rund 400 Seiten starken Programmübersicht 2023 zusammengestellt. Alle gebündelten Produktdaten wie Maße, Artikelabbildung und -beschreibung, verfügbare Nennweiten, Artikelnummer, Verpackungseinheit sowie Preisgruppe sind ab sofort auf einen Blick digital unter www.kessel.de/pue abrufbar. Das diesjährige Aus- und Weiterbildungsangebot steht ebenfalls auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung – auf einen Klick.

Neuheiten und Innovationen

Das breite Portfolio des Entwässerungsspezialisten ist in der PÜ 2023 nach den fünf Produktgruppen Schutz vor Rückstau, Hybrid-Hebeanlagen, Pumpentechnik, Ablauftechnik und Abscheidetechnik gegliedert. Vorgestellt werden ebenfalls Neuheiten und Innovationen: Die vielseitige und platzsparende Kleinhebeanlage Minilift S überzeugt mit variablen Zulauf- und Anschlussmöglichkeiten und ist mit 300, 500 sowie 1.000 Watt-Pumpen verfügbar. Als Resistant-Versionen sind sie heißwasser- und solewasserbeständig. Sämtliche Duschrinnen der Reihe Linearis werden nun mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette ausgestattet und entsprechen damit der höchsten Wassereinwirkungsklasse W3 nach DIN 18534-1. Nach dem Kellerablauf Universale Plus werden ab Mai 2023 alle Abläufe aus dem Kunststoff-System 125 überwiegend aus Recyclat hergestellt. Dadurch ändert sich die bisherige Farbgebung der Grundkörper von grau auf schwarz.

Hybrides Aus- und Weiterbildungsangebot

Aufgrund der positiven Resonanz im vergangenen Jahr bietet KESSEL 2023 wieder ein flexibles, bedarfs- und kundenorientiertes Schulungsangebot für Entwässerungslösungen an – digital und in Präsenz. In den sechs deutschen Kundenforen in Lenting, Stuttgart, Mainz, Dortmund, Hamburg und Taucha vermitteln praxiserfahrene Referenten in modernen Schulungs- und Übungsräumen Expertenwissen zum Anfassen. Die Präsenzschulungen in Kleingruppen werden ergänzt durch eLearning-Module und Webinare, die auf Wunsch um ein speziell für technisches Personal entwickeltes „Online Praxis-Training“ ergänzt werden können. Fachdozenten teilen zweimal wöchentlich ihre Expertise in kurzen, intensiven

Einheiten – einfach und bequem für zuhause. Insgesamt stehen zur Qualifizierung von Fachpartnern 24 Themen rund um die Entwässerungstechnik zur Auswahl. Erstmals beteiligen sich auch externe Referenten als Schulungspartner, um praxisorientiertes Wissen zu Anschlussgewerken aus erster Hand einzubringen und den Teilnehmern somit einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Das aktuelle Webinar- und Seminarprogramm 2023 ist unter www.kessel.de/weiterbildung verfügbar. Hier können die Termine für das erste Halbjahr direkt online gebucht werden.