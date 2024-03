Pemtec ist in Skandinavien einer der führenden Anbieter von Produkten für Erdwärme, geothermische Heizungen, Schiffsheizungen, Druckabwasser, Druckwasser und Kabelschutz. Pemtec ist Teil der Debe Flow Group mit Niederlassungen in Schweden, Norwegen, Finnland und Deutschland.

Pemtec Geoenergy Systems bietet langfristige Lösungen, die darauf ausgelegt sind, ihre Leistung über einen langen Zeitraum hinweg zu erhalten. Zum Produktportfolio gehören Geoenergie-Systeme an, die für normale, mittlere und hohe Temperaturen ausgelegt sind.

Die drei verschiedenen Geoenergiesysteme sind für unterschiedliche Arbeitstemperaturen und Arbeitsdrücke geeignet und bieten komplette Lösungen für Kollektoren, unterirdische Leitungen, Unterwasserleitungen, Brunnensysteme, Verteilungsleitungen und andere Komponenten für ein komplettes geothermisches Energiesystem.

Pemtec hat ein breites Angebot an Produkten für:

Geoenergie

P-zertifizierte Energiekollektoren für Geothermie, Erdwärme und Meereswärme gemäßINSTA-CERT SBC EN 12201. PE100 in Ø 32mm, 40mm, 45mm und 50mm, in SDR 11 & 17. Einfach-, doppelt- oder 4-adrig.

Wasser/Abwasser unter Druck

PE-Rohre in Übereinstimmung mit INSTA-CERT SBC EN 12201. PE80, PE100 und PE100RC in Ø 16mm-125mm, in SDR 9, 11, 13.6 & 17, und Druckklasse PN 6.3, PN 8, PN10, PN 12.5 & PN16. Alle Rohre können in geraden Längen, in Ringen oder auf Trommeln mit oder ohne optionale Streifenfarbe bestellt werden.

Brunnen für Geoenergie

Sammelbrunnen, Schränke und Verteilerrohre mit Anschluss von bis zu 20 Kollektoren in Standardausführung mit STAD-, Flow Guard-, MMA- oder Tacosetter-Regelventilen mit Durchflussmessung.

Kabelschutz

Opto-Rohre und Kabelschutzrohre PEH in d 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 und 125 mm.

Maßgeschneiderte Lösungen

Pemtec verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen mit kundenspezifischen Lösungen in Bezug auf Dimensionen, Materialien, Längen, Verpackungsgrößen, Etikettierung und Materialtypen bei PE-Rohren sowie bei Brunnen,Verteilerrohren und Verteilerschränken.

Den Vertrieb der Pemtec-Produkte startet die Debe Flow Group ab sofort!

Kontakt:

Robert André Wittich

Dipl. Betriebswirt (FH)

CEO / Geschäftsführer

Mobil: +49 1520 8786329

Mail: raw(at)dfg-germany.com