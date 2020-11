Am 01. November 2020 ist das Gebäudeenergiegesetz in Kraft getreten und setzt damit die EU-Gebäuderichtlinie in deutsches Baurecht um. Ziel ist bis 2050 ein klimaneutraler Gebäudebestand. Experten empfehlen hierzu, Bestandsgebäude einem genauen Energieeffizienz-Check zu unterziehen und so versteckte Energiefresser aufzudecken. Hier verbirgt sich oftmals mehr Einsparpotential als zunächst vermutet. Einen informativen Überblick liefert der neue Energiesparrechner auf der COSMO-Website.

„Ganz gleich, ob aus ökologischen oder wirtschaftlichen Gründen: Mit dem Energiesparrechner von COSMO finden Fachhandwerker und ihre Endkunden ganz einfach heraus, welche Einsparpotentiale die jeweilige Immobilie bietet", sagt COSMO-Geschäftsführer Hermann-Josef Lüken über das neue Service­Tool, das der Fachhandwerker für seine Beratung nutzen kann.

Schnell und einfach zum Ziel: Um die Wirkung einzelner energetischer Maßnahmen zu ermitteln, müssen Nutzer lediglich die wichtigsten Daten zum Objekt wie Baujahr, Postleitzahl oder Gebäudeart eingeben und erhalten daraufhin eine Übersicht mit allen in Frage kommenden Sanierungsmöglichkeiten - vom Keller bis zum Dach. Diese können anschließend einzeln ausgewählt und konfiguriert werden. Eine Grafik mit Ener­gieeffizienz-Skala veranschaulicht dabei das voraussichtliche Einsparpotential der jeweiligen Maßnahme.

Nach Anpassung aller ausgesuchten Sanierungsmaßnahmen können Nutzer mit nur einem Klick den Ergebnisreport anfordern. Übersichtlich aufgelistet finden sich hier - neben den Basisdaten des Gebäudes und den geplanten Sanierungsmaßnahmen - die voraussichtlichen Einsparpotentiale in Bezug auf Energie­verbrauch, CO2-Ausstoß sowie die jährlichen Kosten.

Besonders praktisch: Ergänzt wird der Ergebnisreport durch eine Reihe passender Förderprogramme. Interessierte können den Bericht auch als PDF herunterladen und profitieren auf diesem Weg von einer perfekten Grundlage für die weitere Planung.

Der Energiesparrechner lässt sich über folgenden Link aufrufen:

www.cosmo-info.de/services/tools/cosmo-energiesparrechner