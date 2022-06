Neues Split-Luft/Wasser-Wärmepumpensystem LIA von Dimplex

Drei Leistungsklassen und drei Kombinationsmöglichkeiten: Das neue Wärmepumpensystem LIA von Dimplex (Kulmbach) stellt mit seiner modernen Regelungs- und Bedientechnologie eine besonders flexible Lösung zum Heizen, Kühlen und für die Warmwasserbereitung für viele Anwendungen im Neubau und Sanierungsobjekten vor.

Die LIA ist ein Split-Luft/Wasser-Wärmepumpensystem mit effizienter Inverter-Technologie. Sie passt sich jederzeit intelligent an den tatsächlichen Heiz-, Kühl- und Warmwasserbedarf des Gebäudes an. Das macht sie besonders effizient und leistungsstark. Heizen ist mit der LIA-Familie bis zu einer Außentemperatur von -25°C möglich. Das umweltfreundliche Kältemittel R32 verbessert zusätzlich die CO 2 -Bilanz des Gebäudes und vermeidet jährliche Dichtheitskontrollen.

Die Außeneinheit besticht durch ein platzsparend konstruiertes Gehäuse im Farbton "dark grey". Maximale Vorlauftemperaturen von bis zu 65°C ermöglichen Warmwassertemperaturen von bis zu 60°C für die ganzjährige, effiziente Nutzung der kostenlosen Umweltwärme. Die integrierte Kühlfunktion ist über kombinierte Flächenheiz-/-kühlsysteme und /oder Gebläsekonvektoren möglich. Die LIA gibt es in drei Leistungsgrößen für unterschiedlichste Gebäudeanforderungen:

6 kW, 10 kW und 14 kW. Je nach Bedarf und Anforderung kann die Außeneinheit mit unterschiedlichen Inneneinheiten kombiniert werden:

Eine besonders kompakte, anschlussfertigte Hydraulikeinheit mit einer Grundfläche von 60 x 60 cm, beinhaltet alle notwendigen hydraulischen Komponenten und einen Warmwasserspeicher (200l). Das ermöglicht die einfache und schnelle Installation im Neubau und bietet Warmwasserkomfort für bis zu 4 Personen. Beim Einsatz von Heizkörpern bzw. Einzelraumregelung wird die Einheit um einen Pufferspeicher ergänzt.

Alternativ ist der Hydrauliktower, ebenfalls als anschlussfertigte Hydraulikeinheit, mit 300l Warmwasserspeicher und 100l Pufferspeicher für eine einfache und schnelle Installation im anspruchsvollen Neubau oder für Renovierungsobjekte mit großem Warmwasser-Bedarf und hohem Komfortanspruch verfügbar.

Die Variante mit wandmontierter Hydrobox ist besonders flexibel einsetzbar. In Kombination mit individuell gewählten oder vorhandenen Hydraulikkomponenten und Warmwasserspeichern ist diese Lösung prädestiniert für Objekte, bei denen der fossile Wärmeerzeuger flexibel ersetzt bzw. integriert werden sollen.

Besonders interessant ist die SG-Ready Funktionalität zur verstärkten Nutzung der Wärmepumpe in Zeiten mit niedrigen Stromkosten oder zur Eigenstromnutzung, kombiniert mit einer Photovoltaikanlage. Mit der intelligenten Raumtemperaturregelung Smart-RTC+ wird das Gebäude zum intelligenten Energiespeicher.

Die Bedienung erfolgt über das integrierte 4,3-Zoll-Farb-Display mit dem an der Inneneinheit montierten Touch-Display. Zusätzlich ist die Wärmepumpe über die Dimplex Home App online steuerbar. In der Premium-Version der App sind Zusatzfunktionen für Installateure mit automatischer Benachrichtigung bei Störungen, graphischer Auswertung von Gerätedaten und Störungshilfen verfügbar.

Fazit: In Summe stehen intelligente Kombinationsmöglichkeiten für eine moderne Versorgung von Ein- und Zweifamilienhäusern zur Verfügung, die fast kaum Wünsche offen lassen.