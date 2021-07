Pressemeldung

Erdkollektoren, Kaltes Nahwärme-Netz in Schleswig © Stadtwerke SH GmbH & Co. KG

Für die Wärme und Kälteversorgung von Siedlungen und Quartieren ist die Kalte Nahwärme eine zukunftsfähige Schlüsseltechnologie. Als Speichersystem kann z.B. ein Erd-Eis-Speicher zusätzlich zum Kalte Nahwärmenetz viele Vorteile mit sich bringen. Erd-Eis-Speicher bestehen aus mehrlagigen Erdkollektoren, die in verschiedenen Bauweisen übereinander und/oder nebeneinander platziert werden, um dem Erdreich auf möglichst geringer Grundfläche möglichst viel Wärme zu entziehen. Die Kalte Nahwärme hat gegenüber herkömmlichen Fernwärmenetzen den Vorteil, dass sehr geringe Wärmeverteilverluste auftreten, erklärt Julia Jürgensen von den Stadtwerken SH: „Die Wärmeverluste in klassischen Wärmenetzen entstehen, weil das Wärmeträgermedium auf einem Temperaturniveau von oft deutlich über 70°C verteilt wird. Im Kalten Nahwärmenetz hingegen wird das Trägermedium auf dem Temperaturniveau des umgebenden Erdreiches, saisonal schwankend von leicht unter 0 °C bis maximal 20 °C, zum Endnutzer befördert. Dabei können sogar Wärmegewinne entstehen.“

Im Neubaugebiet Wichelkoppeln am Kattenhunder Weg werden zurzeit 60 Baugrundstücke erschlossen. Das Quartier soll zukünftig über ein Kaltes Nahwärmenetz mit Wärme versorgt werden. Um die Wärme in den Räumen nutzbar zu machen, werden die anliegenden Gebäude, zu denen auch eine Feuerwehrzentrale gehört, mit dezentralen Sole-Wasser-Wärmepumpen ausgestattet. Die nötige Energie aus der Umwelt liefern dann zwei Erd-Eis-Speicher und zwei Erdkollektorfelder. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Forschungsvorhaben, das vom BMWi gefördert wird. Die Stadtwerke SH forschen hier gemeinsam mit der Energie Plus Concept aus Nürnberg, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der TU Dresden und der RWTH Aachen zu dem Thema Erd-Eis-Speicher.

Technische Angaben

Hersteller: Waterkotte

Heizleistung insgesamt: 300 kW

Fertigstellung Kaltes Nahwärmenetz: 2021

Wohnbebauung: ab 2022