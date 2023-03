Die KESSEL AG stellt TGA-Fachplanern mit dem „Go-Live“ ihres neuen PlanerPortals einen digitalen Service für Entwässerungslösungen zur Verfügung, der in allen Projektphasen schnell und zielgerichtet weiterhilft. Inhalt, Aufbau und Navigation des Portals wurden konkret an den Bedürfnissen der Nutzer ausgerichtet. So erhält der Planer auf seiner Suche nach der passenden Lösung für ein Bauprojekt Unterstützung im Portal, über eine Beratung vom Kundenservice oder durch das Planerteam von KESSEL.

Klare Struktur

Unter planer.kessel.de sorgt die Aufteilung nach Objekt- und Produktart für eine intuitive Navigation. Expertentipps, Checklisten, Musterplanungen mit 3D-Modellen aus der Praxis und den ersten Kostenrechner für die Vorplanungsphase finden Anwender im Baustein „Entwurfsplanung“. Relevante Einbaudetails für das Projekt werden unter „Ausführungsplanung“ durch Einbauzeichnungen und -vorschläge, Referenzen sowie die Möglichkeit individueller Lösungen auf einen Blick dargestellt. Auf der Stufe „Betrieb & Wartung“ bietet das PlanerPortal Wissenswertes zu den Themen sachgemäße Montage, Inbetriebnahme und Rund-um-Service nach dem Einbau der Entwässerungslösung.

Eine Übersicht zum breiten KESSEL-Portfolio für die Bereiche Rückstausicherung, Pumpen-, Ablauf- und Abscheidetechnik, SmartSelect Planungsassistenten sowie vielseitige Weiterbildungsmodule runden das Service-Angebot für die Fachplaner ab.

Kunde im Fokus

„Wir haben zahlreiche TGA-Planer befragt, welche Informationen sie im Planungsprozess benötigen. Am wichtigsten war unseren Kunden ein roter Faden entlang der einzelnen Projektphasen: die richtigen Informationen zur richtigen Zeit – schnell, einfach und jederzeit abrufbar“, erklärt Nicolai Molitor vom Vertriebsteam Entwässerungstechnik der KESSEL AG. Für den Projektleiter steht die Kundenorientierung aber nicht nur bei der Funktionalität und dem dynamischen Oberflächendesign des PlanerPortals im Mittelpunkt: „Ob persönlicher Kontakt, Online-Terminvereinbarung oder Expertenfinder – unser Planungs- und Serviceteam ist für unsere Kunden jederzeit erreichbar. Das schafft Nähe über alle Kanäle“.

Das neue PlanerPortal der KESSEL AG finden Sie unter planer.kessel.de.