Abwasserhebeanlagen dienen dem Zweck, unterhalb der Kanalisation anfallendes Abwasser – z.B. das Spülwasser einer Toilette in einem tiefliegenden Kellergeschoss – soweit nach oben zu pumpen, damit es in die Kanalisation abfließen kann. Die erforderliche Leistung der Hebeanlage richtet sich dabei vornehmlich nach dem anfallenden Volumenstrom und dem zu überwindenden Höhenunterschied. Für Situationen mit sehr hohen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit hat ACO Haustechnik die neue Doppelpumpen-Hebeanlage ACO Muli-Nova DDP entwickelt.

Die Leistungsfähigkeit einer Abwasserhebeanlage spiegelt sich vor allem in drei Kennzahlen: Volumenstrom, Förderhöhe und Nutzvolumen. Der Volumenstrom beschreibt die Menge an Flüssigkeit die pro Sekunde weggefördert werden kann. Dieser abgehende Volumenstrom der Pumpe muss größer sein als die Menge des zulaufenden Abwassers. Je nach Gebäudetyp kann diese Zulaufmenge eher gering (wenige Liter pro Sekunde) oder sehr hoch sein. Die Höhe zwischen Sammel- und Abflusspunkt des Abwassers – die sog. geodätische Höhe – resultiert aus der Lage des Gebäudes und aus der Anzahl der Tiefgeschosse. Das Nutzvolumen einer Hebeanlage bezeichnet das Volumen, das bei jedem Abpumpvorgang gefördert wird. Je nach Art des Gebäudes muss dieses Volumen ausreichend bemessen sein, um einen reibungslosen Betrieb der Anlage sicherzustellen.

Leistungsstark und flexibel

Die neue Abwasserhebeanlage ACO Muli-Nova DDP verfügt über zwei leistungsstarke Vortex-Pumpen, die eine Förderhöhe von bis zu 30 Metern und eine Fördermenge von bis zu 23,5 Litern pro Sekunde erreichen und damit neue Maßstäbe in ihrer Klasse setzen. Zur Auswahl stehen drei Leistungsstufen sowie zwei Behältervolumina von 430 bzw. 550 Litern. Das ACO Auslegungstool beschleunigt die Fachplanung ganz erheblich. Markierte Bohrflächen für flexible Zuläufe vereinfachen die Planung und Installation. Dank des robusten Materialmixes aus Edelstahl, Polyethylen und Polyurethan ist die Anlage zudem korrosionsbeständig und widerstandsfähig gegen aggressive Medien wie Wasser aus Enthärtungsanlagen und chlorhaltiges Abwasser. Die separate Pumpeneinheit und das robuste Pumpenspiralgehäuse garantieren lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit der Anlage. Für die optimale Strömung, sichere Abdichtung der Druckleitung und einen geräuscharmen Betrieb sorgt der patentierte Kombi-Rückflussverhinderer. Die nahezu verstopfungsfrei arbeitende Hebeanlage ACO Muli-Nova fördert sowohl fäkalienhaltiges als auch fäkalienfreies Abwasser und eignet sich damit besonders für mittlere bis große gewerbliche Immobilien wie Einkaufszentren, Hotels, U-Bahn-Stationen oder zur Anwendung hinter Fettabscheidern. Für Anwendungen hinter Fettabscheidern sorgt die Staudruckmessung mit Lufteinperlung für eine störungsfreie Niveaumessung. Die in dieser Klasse einzigartigen Leistungsdaten der neuen ACO Muli-Nova prädestinieren die Hebeanlage für Objekte mit mehreren Untergeschossen, die große geodätische Höhenunterschiede und weite Distanzen zum Kanal aufweisen.

Wartung und Steuerung

Ein wesentlicher Vorteil der ACO Muli-Nova DDP ist die einfache Wartung. Alle Wartungsarbeiten können von oben durchgeführt werden, was auch den Einbau in engen Schächten ermöglicht. Die Steuerung ACO MultiControl Professional mit ModBus-Funktionalität ermöglicht die Integration in die Gebäudeleittechnik. Über ModBus können Mess- und Einstellwerte über die Gebäudeleittechnik abgefragt und aus der Ferne geändert werden, was die Betriebseffizienz steigert. Die Steuerung bietet ein LCD-Textdisplay und eine einfache Menüführung. Funktionen wie netzunabhängiger Alarm und potentialfreier Kontakt sind standardmäßig enthalten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.aco-haustechnik.de/abwasserhebeanlage-aco-muli-nova/