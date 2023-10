Auf dem Geberit Service-Portal für Bauträger finden Projektverantwortliche relevante Informationen in thematisch unterteilten Bereichen. Foto: Geberit

Die Badausstattung entscheidet wesentlich mit darüber, welchen Eindruck Interessenten von Bauträger-Objekten haben. Immerhin soll das Bad in der Regel 25 Jahre lang unverändert genutzt werden. Die Gestaltung der Bäder ist deshalb besonders wichtig, wenn Bauträger ihre Objekte bei angehenden Bauherren erfolgreich präsentieren wollen. Geberit unterstützt Bauträger mit dem neuen Service-Portal auf www.geberit.de/bautraeger. Hier finden Bauträger wichtige Daten, Tools und Services, wie zum Beispiel ein nach Verbrauchertypen standardisiertes Produktportfolio, Bildmaterial für Exposés, einen Bemusterungsservice und mehr.

Auf dem neuen Geberit Service-Portal für Bauträger finden Projektverantwortliche schnell und effizient viele für die Badplanung relevanten Informationen. Dabei werden typische Badgrößen, standardisierte Verfahren und die unterschiedlichen Anspruchslevel der Bauherren berücksichtigt. Geberit verfügt über eine langjährige Erfahrung und eine hohe Kompetenz bei standardisierten Badgrößen und

-ausstattungen. Sein Know-how stellt der Sanitärexperte auf dem neuen Service-Portal zur Verfügung. Hier finden Bauträger ein speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtetes Informations- und Service-Angebot.



Standardisierte Komplettbad-Einrichtungen

Ein nach verschiedenen Preissegmenten strukturiertes Produktportfolio, fokussiert auf drei Bauherrentypen, erleichtert die zielgruppengerechte Badgestaltung:

Bäder für junge Bauherren

Bäder für anspruchsvolle Bauherren

Bäder für designbewusste Bauherren

Die drei standardisierten Ausstattungsportfolios unterstützen Bauträger, effizient und wirtschaftlich zu planen. Ausgerichtet an typischen Badgrößen passen die Sanitärausstattungen sowohl zum Anspruch des jeweiligen Projekts als auch zu den Erwartungen der Klienten – vom preiswerten Einsteigerbad für junge Familien bis zur gehobenen Ausstattungsvariante für anspruchsvolle und designbewusste Bauherren. In jedem Fall können sich Bauträger bei Geberit auf hochwertige, durchdachte Designs und Funktionen verlassen.

Bildmaterial für Exposés

Geberit unterstützt Bauträger in jeder Phase des Projekts: von der Planung über die Bemusterung bis zur Erstellung der Beratungsunterlagen für das persönliche Verkaufsgespräch mit ihren Kunden. Dazu stellt Geberit auf dem Service-Portal gezielt Bildmaterial und Informationen für Exposés zur Verfügung. Bilder der Geberit Badserien wahlweise mit und ohne Menschen, Einzelsituationen und Anwendungsbeispiele werten die Bemusterung auf und begeistern die Käufer. Alle Materialien stehen kostenlos und in hoher Auflösung zur Verfügung. So können sich Bauträger schnell und individuell die passenden Materialien zusammenstellen.

Bemusterungsservice

Auf dem Service-Portal können Bauträger direkt per Kontaktformular den Bemusterungsservice von Geberit in Anspruch nehmen. Ob Einzelprodukt oder Badkoje, Bauträger fordern online ihre individuelle Bemusterung für ihr Bauprojekt an – für jede Bauaufgabe, ob Einfamilienhaus oder Geschosswohnungsbau.

Weitere Tools und Services

Darüber hinaus erhalten Bauträger über das Geberit Portal Zugriff auf viele weitere Tools und Services. Neben der großen Bilddatenbank und dem Bemusterungsservice gehören zum Beispiel auch der Online-Produktkatalog, der 3D-Badplaner, der Baudigital 3D-Konfigurator oder der ProPlanner für die sichere Planung und Kalkulation von Sanitärprojekten dazu. Der Waschplatz-Konfigurator sowie CAD-Daten in unterschiedlichen Formaten sind weitere nützliche Angebote.

Geprüfte Sicherheit

Geberit Produkte und Systeme sind vielfach geprüft und besitzen Zulassungen und Zertifizierungen für einschlägige Normen und Regelwerke. Im Service-Portal finden Bauträger Informationsmaterial zu Sicherheitsaspekten wie zum Beispiel Schallschutz, Brandschutz und Trinkwasserhygiene. Produktübergreifende Funktionssicherheit, aufeinander abgestimmte und geprüfte Lösungen geben Bauträgern mehr Sicherheit für ihre Projekte.

Freiwillige Sicherheitsleistungen

Die Zusammenarbeit mit dem Komplettanbieter Geberit bietet Bauträgern viele Vorteile. So profitieren sie von einer hohen Planungs- und Ausführungssicherheit mit einem erfahrenen Partner, der sie im gesamten Bauprozess unterstützt. Geberit überzeugt zudem mit einer hohen Produktverfügbarkeit, kurzen Lieferzeiten und freiwilligen Garantieleistungen: Der Sanitärexperte gewährt 50 Jahre Ersatzteilsicherheit auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputzspülkastens und der Betätigungsplatte. Bei Kauf der WC-Modelle Geberit ONE, Acanto oder iCon erhält der Endkunde nach Registrierung ein 6-monatiges Rückgaberecht bei Unzufriedenheit mit der Spülleistung in der Kombination von Geberit Unterputzspülkasten und Geberit WC-Keramik sowie auf diese eine lebenslange Garantie.

Hier geht es zum neuen Geberit Service-Portal für Bauträger: www.geberit.de/bautraeger