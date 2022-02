Pressemeldung

Geberit ergänzt zum 01.07.2022 mit dem neuen Geberit Hygienespülmodul Intervall für den Unterputz-Spülkasten das bisherige, umfangreiche Sortiment der Hygienespülungen für einen regelmäßigen Wasseraustausch. Das Modul stellt – auch bei bereits installierten Unterputz-Spülkästen – eine einfache Lösung dar, da es mit nur wenigen Handgriffen eingebaut werden kann. Das Hygienespülmodul ist ausschließlich für den Austausch von Kaltwasser geeignet. Die Bedienung erfolgt bequem über das Smartphone mit der Geberit Control App.

Überall dort, wo vorhersehbare Stagnationen, Nutzungsänderungen und Leerstände entstehen, sollten Vorkehrungen für einen zuverlässigen Wasseraustausch getroffen werden. Das neue Geberit Hygienespülmodul Intervall übernimmt genau diese Aufgabe. Im Unterputz-Spülkasten eingebaut und deshalb von außen unsichtbar, tauscht es das Wasser der Kaltwasserleitung in regelmäßigen Abständen aus und sorgt dort für eine wirksame Reduzierung von Keimen und Bakterien.

Problemloser Einbau auch im Bestand

Das Geberit Hygienespülmodul Intervall lässt sich auch problemlos in die Geberit Sigma Unterputz-Spülkästen 12 cm ab Baujahr 2002 nachrüsten – sowohl in Bestands- als auch in Neubauten. Der Einbau der Spüleinheit erfolgt über die Serviceöffnung und ist in wenigen Schritten vollzogen. Dabei muss lediglich die alte Einheit ausgebaut und die neue eingesetzt werden. Durch den Einbau im Unterputz-Spülkasten entsteht kein zusätzlicher Platzbedarf in Badezimmern und Sanitärräumen. Die Hygienespülung ersetzt den bestehenden Lagerbock im Spülsystem. Akute Stagnationsgefahr durch temporäre Stillstände oder eine veränderte Nutzung – etwa bei der Umnutzung eines Kellerraums – kann das Geberit Hygienespülmodul beheben.

Als Netz- und Batterievariante erhältlich

Im Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten 12 cm eingebaut, ist das neue Spülmodul mit den Geberit Betätigungsplatten Sigma01 bis Sigma60 und somit mit 1-Mengen- und 2-Mengen-Spülungen kompatibel. Das Geberit Hygienespülmodul Intervall wird mit einem Netzteil oder einer Batterie betrieben. Die Stromvariante ist für Neubauten und Sanierungen vorgesehen. Die Batterievariante eignet sich hingegen überall dort, wo ein solcher Netzanschluss fehlt und der Aufwand für den Einbau geringgehalten werden soll.

Einfache Bedienung mit der Geberit Control App

Dank des niedrigen Energieverbrauchs der verwendeten Bluetooth-Low-Energy-Technologie (BLE) lassen sich die Einstellungen auch in der Batterievariante mit der Geberit Control App vornehmen. Sie können so das Spülintervall (1 bis 168 Stunden) und die Spüldauer (1 bis 200 Sekunden) individuell und bequem per Smartphone oder Tablet festlegen.

Geberit Hygienespülungen erfüllen unterschiedlichste Anforderungen

Das neue Hygienespülmodul Intervall komplettiert das breite Spektrum der Geberit Hygienespülungen. Der Sanitärexperte bietet für alle Anwendungsfälle Lösungen, die jederzeit einen zuverlässigen Trinkwasseraustausch gewährleisten. Die bewährte Geberit Hygienespülung mit integriertem Siphon kommt beispielsweise überall dort zum Einsatz, wo ein regelmäßiger Wasseraustausch in den Leitungen aufgrund gelegentlicher Leerstände nicht garantiert werden kann – etwa in Hotels, Seniorenheimen oder Schulen. Die im Jahr 2021 eingeführte integrierte Geberit Hygienespülung im Unterputz-Spülkasten ist für Sanitärräume ideal, in denen eine separate Installation zur Absicherung des Wasseraustauschs nicht gewünscht ist oder keinen Platz hat. Neben dem Grundmodell dieser beiden Hygienespülungen mit Intervall- und Zeitsteuerung für den regelmäßigen Wassertausch sind weitere Modelle mit Volumen- und Temperatursteuerung erhältlich. Die Geberit Hygienespülung Rapid rundet das Geberit Komplettangebot ab. Sie wurde entwickelt für die einfache und kostengünstige Nachrüstung sowie für temporäre Einsätze – etwa zur Überbrückung vorübergehender Stagnationszeiten oder bei unregelmäßigem Wasserverbrauch.