Geberit ist mit seiner NahDran Tour 2025 erneut räumlich und inhaltlich nah dran am Tagesgeschäft von Installateuren.

Mit der Geberit NahDran Tour 2025 ist der Marktführer für Sanitärprodukte erneut räumlich und inhaltlich nah dran am Tagesgeschäft von Installateuren, Fachplanern und Bauträgern. Im Fokus der Veranstaltungsreihe steht das neue Duofix Installationselement mit einer Vielzahl an innovativen Details. Auch alle weiteren Neuheiten der Sanitärtechnik und Badausstattung werden auf den deutschlandweit 60 Veranstaltungen vorgestellt. An insgesamt 24 Veranstaltungsorten wird das Programm ergänzt um ein Kompetenzforum, das fundiertes Wissen zur Abwasserhydraulik gemäß der neuen DIN 1986-100, Trinkwasserhygiene und Baurecht vermittelt. Als kreatives Highlight bietet Geberit seinen Kunden die Möglichkeit, gemeinsam mit Stone Graffiti ein ganz persönliches Kunstwerk zu gestalten. Die Tour beginnt im Januar und läuft bis Mitte März 2025.

Die Geberit NahDran Tour 2025 findet an 60 Standorten statt und bietet Fachkunden die Gelegenheit, eine Veranstaltung in ihrer unmittelbaren Nähe zu besuchen. Während der Tour werden Lösungen vorgestellt, die nicht nur den Arbeitsalltag von Installateuren und Planern erleichtern. Die Teilnehmer erhalten auch wertvolles Fachwissen zu neuen Normen und können innovative Produkte hautnah erleben. Neben den fachlichen Inhalten steht bei der NahDran Tour auch der persönliche Austausch im Vordergrund. In entspannter Feierabendatmosphäre können sich Installateure und Fachleute über aktuelle Projekte und Branchentrends austauschen.

Praxisnah: Produkte testen und innovative Lösungen erleben

Der Star der NahDran Tour 2025 ist das neu überarbeitete Geberit Duofix Installationselement – das Herzstück jeder WC-Installation seit über 25 Jahren. Mit verbesserten Montageeigenschaften, unter anderem mit der Duofix Systemschiene, macht Geberit das Installieren jetzt noch einfacher und effizienter.

Das neue Duofix WC-Element ergänzt somit das Geberit WC-System, das mit weiteren Innovationen aufwarten kann: Vom Spülkasten mit dem neuen leisen Füllventil Typ 383 über die neuen WC-Keramiken Renova und iCon mit Turboflush-Spültechnik bis zu den neuen schlanken Betätigungsplatten der Sigma40-Serie, die in runder und eckiger Form neue Akzente im Bad setzen.

Auch im Bereich der Urinale gibt es spannende Neuigkeiten: Die spülrandlosen Renova Urinal-Keramiken gewährleisten eine optimale Ausspülung und überzeugen durch modernes Design. Perfekt auf die Sigma40 WC-Betätigungsplatten abgestimmt, bietet Geberit die neue Urinalsteuerung Typ 40 an. Im praxisnahen Teil der Veranstaltung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Neuheiten selbst zu montieren und sich in einem Montagewettbewerb mit Kollegen zu messen – Spaß und Erfolg garantiert.



Kompetenzforum: Wissen kompakt und praxisnah

An ausgewählten Standorten wird zusätzlich das Geberit Kompetenzforum angeboten. Geberit-Experten bringen die Teilnehmer auf den aktuellen Stand zu überarbeiteten Normen und zeigen konkrete Lösungen, die Planung und Installation sicher und effizient gestalten – ein Muss für Entscheider.

Abwasserhydraulik

Besonders im Fokus steht die neue DIN 1986-100, die wichtige Änderungen für die Planung und Installation von Abwassersystemen bringt.

Trinkwasserhygiene

Der neue Entwurf der DIN EN 806-2 beeinflusst die Planung und Installation der Trinkwasseranlagen. Geberit klärt über die Änderungen und deren Bedeutung für die Trinkwasserinstallation auf.

Wirtschaftliches Bauen

Clevere Vorfertigung bietet maßgeschneiderte Lösungen, die nicht nur Kosten sparen, sondern auch eine termingerechte Umsetzung von Projekten gewährleisten. Experten geben praxisnahe Tipps für ein kostensparendes und effizientes Bauen.

Baurecht

Rechtssicher planen und bauen – Rechtsanwalt Thomas Herrig beleuchtet die wichtigsten Aspekte des Baurechts, die bei Projekten beachtet werden sollten.

Eine Teilnahme am Kompetenzforum kann separat gebucht werden – rechtzeitige Anmeldung unter www.geberit.de/nahdran wird empfohlen.



Mitmachen und Kunst erleben: Graffiti-Workshop mit Stone Graffiti

Ein besonderes Highlight der NahDran Tour 2025 ist der exklusive Graffiti-Workshop mit dem Künstler Philip Walch alias Stone Graffiti. Unter professioneller Anleitung können die Teilnehmer ihre kreative Seite entdecken und ein persönliches Graffiti-Kunstwerk gestalten, das sie mit nach Hause nehmen dürfen.

Jetzt anmelden

Die Anmeldung für die Geberit NahDran Tour 2025 ist ab sofort unter www.geberit.de/nahdran möglich. Verpassen Sie nicht die Chance, Innovationen live zu erleben und an spannenden Aktivitäten teilzunehmen. Zusätzlich veranstaltet Geberit im Januar 2025 erneut die digitalen Previews, bei denen sich Interessierte früh im Jahr über die Neuheiten kompakt im Online-Stream informieren können. Teilnahme unter www.geberit.de/preview