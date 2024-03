Neuzugang bei der Resideo Academy: Als Schulungsleiter Wasser ist Gerhard Stiel nun gemeinsam mit dem langjährigen Schulungsleiter Heiztechnik, Jürgen Lutz, für die inhaltliche Ausrichtung und die Durchführung des kostenlosen Weiterbildungsprogramms verantwortlich. Mit frischem Input beider Trainer bietet Resideo auch in diesem Jahr wieder vielfältige Vor-Ort-Schulungen, WebSeminare sowie eLearning Module für Planer, Installateure und Gebäudebetreiber – rund um die Bereiche Wasser und Wärme. Neben Themen-Klassikern wie dem hydraulischen Abgleich oder der Wartung von Trinkwasser-Installationen rücken dabei auch aktuelle Entwicklungen in den Fokus, etwa mit Schulungen zum GEG 2024. Das gesamte Programm und die Anmeldung finden Interessierte unter www.resideo.com/academy-de

Neuer Resideo-Schulungsleiter Wasser: Gerhard Stiel

Der neue Resideo-Schulungsleiter Wasser, Gerhard Stiel, bringt aus unterschiedlichen Tätigkeiten eine breite Expertise mit: Als gelernter Gas- und Wasserinstallateur und Meister im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk kommt er aus der Praxis und kennt die Bedürfnisse des Fachhandwerks genau. Tiefe Einblicke in die unterschiedlichen Seiten der TGA-Branche erhielt er außerdem durch Positionen im Vertrieb, eine Phase der Selbstständigkeit und seine Tätigkeit als Serviceleiter Deutschland in einem großen TGA-Unternehmen ab April 2021. Bereits im Herbst 2012 absolvierte Gerhard Stiel seine erste Prüfung zur Hygienefachkraft Trinkwasserinstallation „DIN 6023 Kat. A.“. Seitdem nimmt er regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Trinkwasserhygiene teil und ist seit dem Frühjahr 2023 Mitglied dem DVQST e.V.. Gerhard Stiel: „Ich habe mich inhaltlich besonders auf den Bereich Trinkwasserhygiene sowie auf die fachgerechte Installation von Trinkwasseranlagen inklusive deren Instandhaltung spezialisiert. In meinen Seminaren ist es mir besonders wichtig, das Fachwissen hierzu leicht verständlich zu vermitteln und die Teilnehmer meiner Seminare zum kontinuierlichen Lernen und zur Umsetzung des Gelernten zu motivieren.“

Seminarprogramm 2024: Vom hydraulischen Abgleich bis zur Planung von Trinkwasserinstallationen

Mit Blick auf die alltäglichen Herausforderungen der Praxis präsentiert die Resideo Academy auch 2024 ein abwechslungsreiches Weiterbildungsprogramm mit Vor-Ort-Schulungen, WebSeminaren und eLearning-Modulen in den Bereichen Trinkwasserinstallation und Heizungstechnik. Thematisch werden dabei Klassiker, aber auch aktuelle Anwendungsfragen abgedeckt. So geht z.B. das neue Seminar „Bestimmungsgemäßer Betrieb, Raumbuch und Hygiene“ auf planerische Grundlagen bei der Trinkwasserinstallation ein, weist auf typische Fehlerquellen hin und zeigt laufende Änderungen der Vorschriften sowie regionale Besonderheiten auf. Neben neuen Präsenz-Seminaren sind auch neue WebSeminare mit dabei, z.B. mit praktischen Tipps, wie die Trendthemen Trinkwasserhygiene und Energiesparen zusammenpassen.

Im Bereich der Heiztechnik beschäftigen die Branche derzeit vor allem die ab 01.01.2024 geltenden Veränderungen und Neuerungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) – sowie die Auswirkungen auf den praktischen Alltag. Um Planer, Betreiber und Installationsunternehmen hier zu unterstützen, umfasst das Programm der Resideo Academy auch Schulungen zu diesem Thema – als Online- und als Präsenz-Veranstaltungen. Weiterhin können Interessierte in den (Web)Seminaren beispielsweise ihr Praxiswissen zum hydraulischen Abgleich, zur Heizungsoptimierung sowie zu hydraulischen Schaltungen auffrischen.

Für zusätzliche Informationen, aktuelle Termine und die Anmeldung: www.resideo.com/academy-de