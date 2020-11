Gemäß Pressemeldung attestiert das als Urkunde überreichte Siegel dem Industriehaus, dass es Produktstammdaten nach den mit DG Haustechnik und ZVSHK abgestimmten, schriftlich manifestierten und immer zum 01.04. eines Jahres veröffentlichten Prüfkriterien liefere. Das gelte sowohl für die Inhalte als auch die Vollständigkeit der Datensätze. Dabei habe man mit den Marktpartnern aus Handel und Handwerk eine sechsmonatige Übergangszeit vereinbart.

Einheitliche Qualitätsbewertung über verbindliche Standards als Ziel

Die Prüfung selbst erfolge im ersten Schritt über das neu entwickelte Tool DAVID by Oxomi. Im zweiten Schritt gebe es eine redaktionelle Kontrolle durch die Experten in der Paderborner Geschäftsstelle. Von den Anfängen bis heute sei das Ziel der Markengemeinschaft eine einheitliche Qualitätsbewertung über verbindliche Standards in der Haustechnik gewesen. Das Datenmanagement obliege dem Mitglied und zähle in den meisten Unternehmen zur „Chefsache“.

Wie es weiter heißt, würden die Produktstammdaten der Industrie seit fast zwanzig Jahren über das SHK-Branchenportal verteilt. Nun stelle es seinen Betrieb ein. Neuer sogenannter First Point of Information sei ab 2021 die ARGE-Systemwelt unter https://www.building-masterdata.com.