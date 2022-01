Pressemeldung

Mit einem umfangreichen Online-Seminarprogramm startet die aquatherm GmbH ins neue Jahr. Insgesamt 15 Termine zu verschiedenen Themen rund um Rohrleitungssysteme aus Kunststoff stehen im ersten Halbjahr auf dem Programm.

Angefangen bei einer allgemeinen Vorstellung der aquatherm Produkte über die Verarbeitung von Rohrleitungssystemen aus Polypropylen bis hin zu speziellen Anwendungsbereichen reichen die Themengebiete der Online-Seminare. Welche Möglichkeiten vorgefertigte Rohrleitungssysteme bei Neubau und Sanierung von Gewerbegebäuden bieten können, erläutert beispielsweise das Seminar „Schneller und effizienter Bauen dank Vorfertigung“. Die aquatherm Steckmuffe als Alternative zum E-Muffen-Schweißen stellen die aquatherm Experten an vier Terminen vor und über die Eigenschaften, technischen Leistungsdaten und Verwendungsmöglichkeiten im Bereich der Flächenheizung und -kühlung informiert das Seminar „Hochleistungsmodule (aquatherm black system).

Folgende Themen und Termine stehen zur Auswahl:

Sprache Deutsch:

Rohrsysteme aus Kunststoff (Grundschulung Teil 1)

Montag, 31. Januar, 13 – 15 Uhr

aquatherm Steckmuffe (aquatherm blue pipe)

Dienstag, 1. Februar, 9 - 9:30 Uhr

aquatherm black system - das flexible Heiz- und Kühlsystem für Decke, Wand und Fußboden

Dienstag, 15. Februar, 14 - 15:30 Uhr

Hochleistungsmodule (aquatherm black system)

Mittwoch, 16. Februar, 11 – 12 Uhr

Schneller und effizienter Bauen dank Vorfertigung

Dienstag, 8. März, 10 - 11:15 Uhr

Sprache Englisch:

General Product Information

Montag, 7. Februar, 10 – 11 Uhr und 15 – 16 Uhr

aquatherm Push-fit fitting (aquatherm blue pipe)

Dienstag, 8. Februar, 10 - 10:30 Uhr und 14 – 14:30 Uhr

aquatherm black system – the versatile system for surface heating and cooling

Dienstag, 1. März, 10 - 11:30 Uhr und 14 - 15:30 Uhr

High-performance modules (aquatherm black system)

Mittwoch, 2. März, 10 - 11:15 Uhr und 14 - 15:15 Uhr

Faster and more efficient construction thanks to prefabrication

Donnerstag, 10. März, 10 - 11:15 Uhr und 14 - 15:15 Uhr