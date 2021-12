Pressemeldung

Die Mineralölwirtschaft in Deutschland strebt das Ziel von netto null CO 2 -Emissionen bis 2045 an. „Unsere Branche kann und will mit ihren Technologien, ihrem Know-how und mit neuen Produkten Teil der Lösung sein. Und das heißt ganz klar: Am Ende des Prozesses wird die Mineralölwirtschaft keine Mineralölwirtschaft mehr sein“, sagte Dr. Fabian Ziegler, Vorstandsvorsitzender des en2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. und Vorsitzender der Geschäftsführung der Shell Deutschland GmbH, auf der Auftakt-Pressekonferenz des Verbandes.



Um dieses Ziel zu erreichen, seien das Institut für Wärme und Mobilität (IWO) und der Mineralölwirtschaftsverband (MWV) im neuen en2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. vereinigt worden. „Die Vielfalt der Branche zeigt sich in der Bandbreite der 34 Mitgliedsfirmen: Egal ob internationale Unternehmen oder regional verankerter Mittelstand – sie alle sorgen dafür, dass die Wirtschaft produzieren kann, dass wir mobil bleiben, dass wir es zu Hause warm haben.“



Diese Aufgabe wollen die Unternehmen auch künftig übernehmen, doch mit einem anderen Portfolio: „Wir haben den Wandel eingeleitet und bewegen uns weg vom fossilen Öl, hin zu treibhausgasärmeren Energieträgern.“ Der Name en2x sei dementsprechend abgeleitet von energy to x – wobei das „x“ die Vielzahl an Energieträgern, Herstellungs- und Einsatzmöglichkeiten darstelle, die für die Klimaziele benötigt werde.



Raffinerien und Tankstellen werden zu Zentren für CO 2 -neutrale Energie



Der Anteil von Mineralöl an der gesamten deutschen Energieversorgung betrage aktuell rund ein Drittel. Einschließlich der Kundenemissionen entspreche dies in etwa auch dem Anteil des nationalen CO 2 -Fußabdrucks der Branche an den gesamten Kohlendioxid-Emissionen: „Diesen Fußabdruck müssen und wollen wir bis 2045 auf netto Null bringen.“ Von den Mineralölprodukten gehen derzeit rund 60 Prozent in den Verkehr und knapp 20 Prozent in die Wärmeversorgung; der Rest von gut 20 Prozent sind Ausgangsstoffe für die chemische Industrie, etwa als Bitumen für Dächer, Straßen und Radwege sowie als Schmierstoffe für Maschinen oder Windräder. Für den laufenden Wandel nannte Ziegler als Beispiele:

Raffinerien gehören heute zu den größten Wasserstoffproduzenten und -konsumenten überhaupt. Sie sind die natürlichen Standorte für die Erzeugung CO 2 -neutralen Wasserstoffs.

-neutralen Wasserstoffs. Ausgestattet mit Schnellladesäulen und Strom aus erneuerbaren Energien werden Tankstellen zu Mobilitäts-„Hubs“ der Zukunft.

Parallel dazu schreitet der Aufbau eines Tankstellennetzes für Wasserstoff-Fahrzeuge voran.

Dazu wird es weitere alternative bzw. fortschrittliche „Fuels“ geben, um etwa den Flug-, Schiffs- und Schwerlastverkehr zu dekarbonisieren.

Außerdem arbeite die Branche – zusammen mit der chemischen Industrie – an dekarbonisierten Chemie-Produkten.