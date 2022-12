Pentair Jung Pumpen präsentiert eine von Grund auf neu konzipierte und gestaltete Webseite. Unter www.jung-pumpen.de finden Nutzer aus den Bereichen SHK-Fachhandwerk, Architektur und Planung fundierte Produktinformationen und zahlreiche Serviceangebote in einer klaren Struktur und neuem Design. Auch Privatleute mit Fragen zur Entwässerung ihres Bauvorhabens werden hier fündig. Die neue Webseite ist modern und benutzerfreundlich gestaltet, mit hohem Informationsgehalt und auf dem neuesten Stand der Technik.

Intuitiv, mehrsprachig und für alle Endgeräte

Bei der Entwicklung der neuen Webseite wurde großer Wert darauf gelegt, die benötigten Informationen schnell auffindbar zu machen. Die Inhalte werden durch eine intuitive Menüführung plattformübergreifend und damit „responsive“ für die Darstellung auf allen Endgeräten angeboten. Die Webseite steht in insgesamt acht Sprachen zur Verfügung.

Direkte Links zu häufig gesuchten Inhalten

Auf der Startseite sowie auf allen Unterseiten finden sich über die „Schnellhilfe“ direkte Links zu den am häufigsten gesuchten und nachgefragten Informationen. Dies kann zum Beispiel die Suche nach einem Ersatzteil, die Hilfe und Beratung bei der Pumpenauslegung oder die Meldung einer Störung sein.

Optimale Unterstützung der Marktpartner

Insgesamt neun Menüpunkte fassen die wichtigsten Themen inhaltlich zusammen und bieten einen schnellen Überblick. Im neu geschaffenen Bereich „Ansprechpartner“ lassen sich schnell die richtigen Kontaktpersonen im Innen- und Außendienst finden. „Wir setzen auch im Internet auf direkten Kundenkontakt und einen professionellen Markenauftritt. Somit haben wir uns für den Relaunch unserer Website entschieden und unseren Service weiter ausgebaut sowie digitalisiert, um unsere Kunden und Kundinnen optimal zu unterstützen“, erklärt Gunnar Wippersteg, Marketingleiter bei Pentair Jung Pumpen.

Schnelle Produktsuche über Filter für Profis

Pumpenprofis können im Bereich „Produkte“ mit wenigen Klicks über vielfältige Produktfilter die passende Entwässerungslösung finden. Dabei stehen umfängliche Produktinformationen in Form von technischen Daten, 3D-Ansichten, Videos, Ausschreibungstexten sowie dazu passendes Zubehör zur Verfügung.

Produktsuche über Anwendungsbereich

Personen mit weniger Erfahrung im Bereich Pumpen und Hebeanlagen finden über den Punkt „Anwendungen“ die passenden Produkte. Diese sind nach Anwendungsbereichen gegliedert. Gewählt werden kann zwischen Gebäude- und Grundstücksentwässerung, Oberflächenentwässerung oder kommunaler Abwasserentsorgung. Zusätzlich finden sich hier auch Direktlinks zu den Frischwasserpumpen von Pentair Sta-Rite sowie dem Gesamtportfolio von Pentair Europe.

Informationen für Endkunden

Mit Hilfe der „Installateursuche“ finden Endkunden den passenden Sanitär-Handwerksbetrieb, der beim Bezug und fachgerechten Einbau der Pumpen und Hebeanlagen behilflich sein kann. Mittlerweile umfasst die Datenbank mehr als 2.200 Fachbetriebe in ganz Deutschland. In der Rubrik „Pumpenwissen“ stehen umfängliche Informationen zu Themen wie Rückstausicherung, Druckentwässerung sowie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen (FAQ) und weiterführende Informationen und Videos rund um die Entwässerungstechnik zur Verfügung.

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie die neu gestaltete Webseite unter www.jung-pumpen.de.