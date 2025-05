Welche Technikoptionen vereinbaren gesundes Raumklima und Energieeffizienz? Muss das Gebäude für den Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Der von HEA und VdZ konzipierte, kostenfreie WärmerückgewinnerCheck informiert Haus- und Wohnungseigentümer, wie unsichtbare Risiken in der Raumluft wie Kohlendioxid, Feuchtigkeit oder Schadstoffe mit durchdachten Lüftungslösungen „vor die Tür gesetzt“ werden.

Nach der Eingabe einiger weniger Daten liefert der WärmerückgewinnerCheck eine grafische Einordnung der möglichen Heizwärmeeinsparung. Um eine Einschätzung des individuellen Ergebnisses zu ermöglichen, wird die eingegebene Gebäudesituation in Relation zu einem unsanierten Altbau ohne Wärmedämmung sowie zu einem energetisch optimierten Neubau gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 gesetzt. Auf diese Weise erhält der Nutzer eine vergleichende Perspektive auf die potenzielle Verbesserung der Energiebilanz seines Gebäudes durch den Einsatz einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

Der WärmerückgewinnerCheck bietet darüber hinaus umfassende Informationen zu Installation und Wirkung moderner Lüftungssysteme. Neben Energie- und Kosteneinsparungen werden die Vorteile wohnungsbezogener Lüftungssysteme für den Alltag erläutert.

Das Ergebnis umfasst eine ausführliche PDF-Datei mit der individuellen Berechnung sowie detaillierten Informationen zur Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Das interaktive Tool wird kostenfrei von HEA und VdZ bereitgestellt. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem ITG Institut für technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH.

Das Tool kann als iFrame in Webseiten eingebunden werden. Interessierte Organisationen und Unternehmen wenden sich bitte per E-Mail an den Pressekontakt.