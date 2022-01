Pressemeldung

Das neue Jahr bringt Veränderungen mit sich – so auch bei Bosch Thermotechnik: Bosch Junkers Vertriebsleiter Dr. Alexander Wuthnow übergibt die Leitung nach sechs sehr erfolgreichen Jahren an Lukas Rehling.



Rehling blickt zuversichtlich auf den Gebäudetechnik-Markt der Zukunft

Rehling freut sich, ab dem 1. April 2022 an diesen Erfolg anzuknüpfen: „Gemeinsam mit dem gesamten Bosch-Team werde ich die Chancen des Gebäudetechnik-Marktes auch in Zukunft ergreifen.“ Die große Stärke sieht Rehling im ganzheitlichen Produktportfolio, dem umfangreichen Service-Angebot sowie dem starken Vertriebsteam der Heizungsmarke Bosch: „Unsere Services und nachhaltigen Raumklima- und Heizlösungen wie Wärmepumpen, Hybridkessel und smarte Energiemanagement-Systeme machen Klimaschutz kundenfreundlich und den Arbeitsalltag im Fachhandwerk immer einfacher. Staatliche Förderprogramme schaffen zusätzliche Anreize und beschleunigen den Wandel hin zu einem klimafreundlichen Gebäudesektor." Zuvor widmete sich Rehling bei Bosch Funktionen im strategischen Vertrieb, der Unternehmensentwicklung sowie im Bereich Merger and Acquisitions. Zuletzt leitete er die Buderus-Niederlassungen in Bielefeld und Meschede und war Projektleiter des Wärmepumpenvertriebs von Buderus.



Wuthnow übernimmt die Geschäftsleitung von Bosch Thermotechnik in Nordamerika

Dr. Alexander Wuthnow übernimmt die Geschäftsleitung von Bosch Thermotechnik in Nordamerika am Standort Boston. Neben dem Service-Management für Bosch Thermotechnik weltweit leitete Wuthnow mehr als sechs Jahre lang den Vertrieb und das Produktmanagement von Bosch Junkers Deutschland, Luxemburg und der Schweiz.