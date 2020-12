Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Vertrieb der Heizungsmarke Bosch übernimmt Lars Voß (44 Jahre) zum 01.Januar 2021 die Stelle als Verkaufsleiter für das Vertriebsgebiet Nordrhein-Westfalen und Nordhessen. Als gelernter Heizungsbaumeister arbeitete Voß elf Jahre lang im Flächenvertrieb, bevor er zuletzt vier Jahre die Leitung des Key Account Managements für Bauträger, Fertighaushersteller und Generalunternehmer in Deutschland übernahm. Mit dem 2017 absolvierten berufsbegleitenden Studium zum Betriebswirt (HWK) und seiner langjährigen Erfahrung stellt Voß sich in seiner Funktion als Verkaufsleiter neuen Herausforderungen und wird mit seinem Team auch zukünftig den Installateuren, Heizungsbauern und dem Großhandel kompetent und professionell zur Verfügung zu stehen. „Wir freuen uns sehr Lars Voß für diese wichtige Funktion gewonnen zu haben und sind überzeugt davon, mit ihm die Weichen einer zukünftig weiterhin erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Handwerk und dem Großhandel gestellt zu haben“, so Tino Hirsch, Leitung Außendienst Vertriebsregionen der Heizungsmarke Bosch in Deutschland.