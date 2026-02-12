Realisiert ein Energieeinsparungspotenzial von bis zu 15 %: die CBox von Schräder. Abbildung: Schräder Abgastechnologie, Kamen

Mit der neuen CBox hat Schräder einen besonders effizienten Abgaswärmetauscher (auch Wärmeübertrager genannt) entwickelt, der sich immer dann einsetzen lässt, wenn die latente Wärme im Abgas sinnvoll nutzbar ist. Energieeinsparungen von bis zu 15 % sind in solchen Fällen – in Abhängigkeit von den Abgasparametern sowie den Systemwassertemperaturen – realisierbar. Darüber hinaus mindert das anfallende Kondensat in der CBox die Schadstoffaustragung von Staub und Ruß. Die abgastechnische Systemkomponente empfiehlt sich damit für alle Wärmeerzeuger im Leistungsspektrum von 150 bis 3.000 kW; sie ist zudem herstellerunabhängig einsetzbar.

Auch beim jüngsten Mitglied der TurbuFlexS-Familie erfolgt die Wärmerückgewinnung über einen integrierten Rohrwärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl. Spezielle Leitbleche sorgen für einen optimalen Strömungsfluss der heißen Abgase, um das darin befindliche Systemwasser effektiv zu erwärmen. Im Fall einer Taupunktunterschreitung entfernt das sich bildende Kondensat zudem unerwünschte Schadstoffe wie Rußpartikel und Feinstaub von der Rohrschlangenoberfläche. Diese werden mit dem Kondensat gezielt über den Siphon abgeführt. Eine zugehörige automatische Wasserabreinigung hält die Wärmetauscher-Rohrschlangen sauber und bewirkt einen Neutralisationseffekt für das saure Kondensat.

Die C-Box ist modular erweiterbar und kann sowohl parallel als auch hintereinandergeschaltet installiert werden. Der optionale Bypass stellt jederzeit die unterbrechungsfreie Funktion der Anlage sicher, beispielsweise im Wartungsfall.

Mit den Gesamtabmessungen (Basismodell inklusive internem Bypass) von 2560 mm Höhe, 770 mm Breite und 620 mm Tiefe zeigt sich der Wärmeübertrager kompakt und platzsparend. Alle abgasseitigen Komponenten am Ausgang der CBox bestehen aus hochwertigem Edelstahl der Werkstoffgüte 1.4439 in einer Materialstärke von 1,0 mm. Der wartungsarme Wärmeübertrager ist für Eintrittstemperaturen von bis zu 500 °C konstruiert worden und für den Dauerbetrieb geeignet.

Informationen zu weiteren Schräder-Lösungen sind auf der Website www.schraeder.com einsehbar.