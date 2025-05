Wird eine Abgasanlage für eine größere Heizanlage, ein Nahwärmewerk oder ein kommunales Wärmekonzept gesucht, steht mit dem frei stehenden Stahl-Systemschornstein EFS8 eine exakt ausgelegte Lösung bereit. Die hochwertige Ausführung berücksichtigt bereits jetzt die neue Norm zu Querschwingungen. Dafür arbeitet Schornsteintechnik Neumarkt mit Fuchs Europoles zusammen, dem Spezialisten für Tragsysteme.

Im Objektbereich werden frei stehende Schornsteine in schlanker und trotzdem widerstandsfähiger Ausführung gewünscht, auch aus Stahl. Für eine einfache, rasche Abwicklung bietet Schornsteintechnik Neumarkt in Deutschland und Österreich ein Komplettpaket an. Dies umfasst die allgemeine Planung, Berechnung nach VDI 3781-4, statische Berechnung des Schornsteins, Planung des Fundaments mit Ankerkorb sowie die Montage des frei stehenden Schornsteins. Optional lässt sich die Errichtung des Fundaments ergänzen – alles aus einer Hand.

Dabei stellt Schornsteintechnik Neumarkt eine zukunftsfähige Ausführung sicher: Das Unternehmen greift bereits jetzt die Norm zu Querschwingungen eines Industrieschornsteins / Stahlbauten nach Eurocode EN 1993-1-6 + EN 1993-3-2 zuzüglich der Geotechnik nach DIN EN 1997-1 auf, die erst ab 2028 gelten wird. Darüber hinaus erfüllt der neue Systemschornstein alle Anforderungen nach DIN EN 13084-6/7 für frei stehende Schornsteine. Er ist in den Gesamtlängen von 10, 12,5 und 15 m erhältlich.

Der Aufbau des EFS8 folgt dem Baukastenprinzip. Das Innenrohr, zwischen 200 und 600 mm in der Abmessung, ist durch Flanschverbindungen druckdicht. Es wird mit einer 50 mm starken, hinterlüfteten Isolierung thermisch und mechanisch vom Außenrohr getrennt. Spezielle Abstandshalter zentrieren das Innenrohr. Das selbsttragende Außenrohr liefert Fuchs Europoles. Es besteht aus hochwertigem Baustahl der Güte S355J2C+N. Damit ist eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gegeben. Die beidseitige Tauchfeuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 ergibt eine besondere Korrosionsbeständigkeit – sie ermöglicht eine Montage in Industrieluft oder in Küstenregionen ohne zusätzliche Beschichtung.

Sämtliche Rohrelemente lässt Schornsteintechnik Neumarkt durch modernste Anlagen mit einem Roboter verschweißen. Dieses Verfahren gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität der WIG- und lasergeschweißten Nähte. Sollte einmal die Wärmequelle geändert werden, kann das Innenrohr getauscht werden. Damit bleibt der Betreiber flexibel.

Weitere Informationen sind auf der Webseite www.schornsteintechnik-neumarkt.de zu finden.