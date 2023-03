DOOOS spricht die Sprache derer, die auf Deutschlands Baustellen täglich alles geben: die Fachhandwerker. Sie bestmöglich zu unterstützen – genau dafür ist DOOOS gemacht. Über die Website www.DOOOS.de ist der Online-Fachgroßhandel 365 Tage und 24 Stunden lang geöffnet. Auf die Fachkunden im dreistufigen Vertrieb warten Produkte aus sämtlichen Kern-Sortimenten der Haustechnik sowie Berufs- und Arbeitsbekleidung. Artikel für weitere Gewerke folgen. DOOOS erweitert also Schritt für Schritt das Angebot. Dafür sucht das Experten-Team tagtäglich nach neuen Marken, Produkten oder Funktionen, die das Fachhandwerk im Alltag unterstützen. Auch bei den Kosten ist der Kurs klar ausgerichtet: Ob Einmalkunde, Gelegenheits- oder Stammbesteller, für jeden gibt es bei DOOOS die gleichen Einzel- und Staffelpreise. Weiteres Plus am Rande: Selbstverständlich lässt sich das gesamte Sortiment per Rechnung kaufen.

Dank einzigartiger Technik keine zeitraubende Ersatzteil-Suche mehr

Mit dem „DOOOSfinder“ bietet das Unternehmen einen neuen Service, der seinem Namen alle Ehre macht. „Die Fachleute kennen es natürlich – das Problem steckt im Detail. Je älter und möglicherweise unbekannter ein defektes Produkt ist, desto kniffliger und zeitraubender ist die Suche nach dem benötigten Ersatzteil . Mit unserem einzigartigen Ersatzteil-Service ermitteln wir anhand weniger richtungsweisender Informationen, was für das Projekt oder die Baustelle so dringend benötigt wird und liefern es direkt und schnell aus. Einfacher und bequemer geht’s nicht“, erläutert Markus Graf, neben . Dazu hat DOOOS auch einen Erklärfilm produziert: youtu.be/4Aj_CVWdzMQ.

Statt also lange zu suchen, startet man auf der DOOOS-Website den Web-Chat oder nimmt ganz einfach über WhatsApp Kontakt auf – ein paar Details über das gesuchte Ersatzteil sowie die Übermittlung hilfreicher Bilder sind schon ausreichend. Innerhalb kürzester Zeit kann die Kundin oder der Kunde mit einer Information rechnen: DOOOS sendet die Artikelnummer des benötigten Ersatzteils zur Bestellung im DOOOS Shop oder zur Identifizierung des Teils.

DOOOS ist auch über Facebook und Instagram zu erreichen

Immer professionell, immer persönlich, immer unterstützend zur Seite: Das ist DOOOS. Und das gilt auch für die dazugehörigen neuen Auftritte auf Facebook und Instagram. Christian Kämmer und Markus Graf sind sich einig: „Wir sprechen über Facebook und Instagram Deutschlands Fachhandwerkerinnen und Fachhandwerker mit Themen an, die sie wirklich interessieren – und zwar so, wie man DOOOS kennengelernt hat, locker, auf Augenhöhe und modern, also als „Dein Kollege im Netz“. Vier von zehn Handwerksbetrieben nutzen soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram und schätzen sie als wertvolle Informationsquellen für ihren Berufsalltag – hier wollen wir mit informierenden, bereichernden und natürlich auch unterhaltenden Themen eine Vorreiterrolle übernehmen.“