Im FDP-Präsidium verantwortet Theurer die Umweltpolitik. „Die Holzwärme ist unverzichtbar für das Gelingen der Wärmewende. Effiziente Technologien wie Einzelfeuerstätten oder Holzzentralheizungen ermöglichen in Kombination mit erneuerbaren Energieträgern auf der Basis von Holz die Reduktion von CO 2 im Gebäudesektor. Entsprechend werden diese Technologien durch das Gebäudeenergiegesetz anerkannt und gefördert. Die Initiative Holzwärme steht für den technologieoffenen Diskurs rund um die Holzwärme“, so Theurer.

Christiane Wodtke, geschäftsführende Gesellschafterin der wodtke GmbH und Vorsitzende des Lenkungskreises der Initiative Holzwärme sowie Andreas Lücke, Sprecher der Initiative, freuen sich über die Unterstützung. „Mit Michael Theurer gewinnen wir einen engagierten Politiker als Schirmherrn. Das unterstützt unser Anliegen, im offenen Diskurs mit Politik und Öffentlichkeit die Potenziale der Holzwärme für die Versorgungssicherheit und den Klimaschutz auf Basis wissenschaftlicher anerkannter Fakten aufzuzeigen“, so Andreas Lücke.

Gut zwei Drittel der in deutschen Gebäuden eingesetzten erneuerbaren Energien entfallen auf die Holzwärme. Hier kommen Pellets, Scheitholz und so genannte Hackschnitzel zum Einsatz. Damit ist die Holzwärme die größte erneuerbare Energie im Gebäudesektor. Ohne sie können die ambitionierten Klimaschutzziele Europas und Deutschlands nicht erreicht werden. Entsprechend setzt sich die Initiative Holzwärme im Sinne des Klimaschutzes für die beschleunigte Modernisierung der veralteten Einzelfeuerstätten und der Holzzentralheizungen in Deutschland ein.