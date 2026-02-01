06.02.2026  Pressemeldung Alle News von eLearningPlus®

Neuer Podcast mit Dennis Jäger (SBZ) & Martin Sommer (eLearningPlus)

Viele Unternehmer glauben: „Läuft doch – volle Auftragsbücher, guter Ruf, viele Kunden.“ Aber wenn es um den Unternehmenswert geht, zählt nicht nur die Auslastung – sondern vor allem, wie stabil der Betrieb ohne den Chef funktionieren würde.

In der aktuellen Podcast-Folge „Das Handwerk macht kurze Prozesse“ geht es genau darum:

  • Warum ein Betrieb trotz Umsatz auf dem Papier wenig wert sein kann
  • Weshalb Gewinne aus wiederkehrenden Leistungen (z. B. Wartungen) ein echter Werttreiber sind
  • Warum ein Betrieb massiv an Wert verliert, wenn 90 % der Aufträge an einer Person hängen
  • Und was man konkret tun kann: Prozesse systematisieren und dokumentieren – pragmatisch, ohne Berater-Marathon

Wenn Sie möchten, können Sie die Folge hier anhören

Hier geht’s zur kostenlosen und anonymen WhatsApp-Kanal mit vielen Beispielen, Tipps, und Checklisten

