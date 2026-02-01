Viele Unternehmer glauben: „Läuft doch – volle Auftragsbücher, guter Ruf, viele Kunden.“ Aber wenn es um den Unternehmenswert geht, zählt nicht nur die Auslastung – sondern vor allem, wie stabil der Betrieb ohne den Chef funktionieren würde.

In der aktuellen Podcast-Folge „Das Handwerk macht kurze Prozesse“ geht es genau darum:

Warum ein Betrieb trotz Umsatz auf dem Papier wenig wert sein kann

Weshalb Gewinne aus wiederkehrenden Leistungen (z. B. Wartungen) ein echter Werttreiber sind

(z. B. Wartungen) ein echter Werttreiber sind Warum ein Betrieb massiv an Wert verliert, wenn 90 % der Aufträge an einer Person hängen

Und was man konkret tun kann: Prozesse systematisieren und dokumentieren – pragmatisch, ohne Berater-Marathon

