Neuer Podcast mit Dennis Jäger (SBZ) & Martin Sommer (eLearningPlus)
In der aktuellen Podcast-Folge „Das Handwerk macht kurze Prozesse“ geht es genau darum:
- Warum ein Betrieb trotz Umsatz auf dem Papier wenig wert sein kann
- Weshalb Gewinne aus wiederkehrenden Leistungen (z. B. Wartungen) ein echter Werttreiber sind
- Warum ein Betrieb massiv an Wert verliert, wenn 90 % der Aufträge an einer Person hängen
- Und was man konkret tun kann: Prozesse systematisieren und dokumentieren – pragmatisch, ohne Berater-Marathon
