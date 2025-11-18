Sie planen die Installation einer Wärmepumpe? Dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für Sie! Podcaster Maxim Winkler spricht mit ACO und DOYMA über das perfekte Zusammenspiel ihrer Produkte. Erfahren Sie, wie Sie Schäden vermeiden und auf eine zukunftssichere Lösung setzen.

In einer neuen Podcast-Folge spricht Maxim Winkler über eine zukunftsweisende Lösung rund um das Wärmepumpenfundament und die Kondensatableitung der ACO GmbH die fachgerechte Hauseinführung DOYMAfix® der DOYMA GmbH & Co.

Wärmepumpen sind im Neubau so wie in der Sanierung immer mehr im Trend und stellen SHK-Handwerker sowie GaLaBauer gleichermaßen vor neue Herausforderungen. So verlangt der sensible Sockelbereich des Hauses eine sichere und durchdachte Planung, da beim Betrieb einer Wärmepumpe täglich bis zu 80 Liter Kondensat sicher abgeleitet werden müssen, um Schäden zu vermeiden. Zudem ist auch die fachgerechte Einführung der Kabel und Rohre in das Innere des Gebäudes zu beachten. ACO und DOYMA stellen aus diesem Grund ein ideales Paket vor, welches nicht nur normgerecht und sicher ist, sondern ebenfalls eine langlebige Installation ermöglicht.

In unter einer Stunde erhalten Sie in unserem Podcast alle relevanten Informationen und Vorteile dieser perfekten Lösung.

Sie wollen optimal über die innovative Lösung aus Wärmepumpenfundament, Kondensatableitung und Hauseinführung informiert sein, die dauerhaft sicher ist?

Dann zögern Sie nicht und hören Sie jetzt in unseren Podcast rein!