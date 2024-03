Das breitgefächerte Lieferanten-Portfolio von GARANT Bad + Haus umfasst gut 100 namhafte Bad- und Haustechnik-Herstellern aus der 2- und 3-Stufigkeit. Nun verstärkt mit dem italienischen Hersteller Olympia Ceramica ein neuer Lieferant das Angebot.

Olympia Ceramica stellt Sanitärkeramik – Waschtische, WCs, Dusch- und Badewannen, Badmöbel und Accessoires – im italienischen Design her. Die Produktentwickler haben dabei immer die aktuellen Trends im Blick, um diese im Design neuer Produkte umzusetzen. So steht das Unternehmen seit 1979 für hochqualitative Ware „made in Italy“.

Der italienische Hersteller verfügt über deutschsprachigen Service im Werk sowie ein etabliertes und bekanntes Netzwerk an Handelsvertretern für den Direktvertrieb in Deutschland.