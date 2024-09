Die DEBE Flow Group ist in Deutschland bereits ein Begriff – so hat sich etwa die Rücklaufanhebung für Festbrennstoffkessel LADDOMAT mit hohen Anteilen im deutschen Markt etabliert.

Die deutsche Tochter der DEBE Flow Group, DEBE Flow Group GmbH (vormals TV Termoventiler GmbH), hat ihren Sitz im sächsischen Limbach-Oberfrohna. Dort werden die innovativen Produkte entwickelt und produziert. Zu den Highlight-Produkten von DEBE Flow gehören neben dem erwähnten LADDOMAT etwa auch platzsparende Wandeinheiten für Wärmepumpen und Hybridsysteme (BOMBER 50C), Flachbatteriespeicher für Wärmepumpen für den Außeneinsatz (BOMBER B) sowie die T-FAST Frischwasserstation für sofortige Warmwasserbereitung.

DEBE Flow reiht sich ein in das breitgefächerte Lieferanten-Portfolio von GARANT Bad + Haus, zu dem gut 100 namhafte Hersteller für Bad- und Haustechnik aus der 2- und 3-Stufigkeit zählen. Mitglieder des SHK-Fachverbandes können die Produkte des neuen Vertragslieferanten im Rahmen der ZEV-Einkaufsmesse am 13. und 14. September im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück kennenlernen.