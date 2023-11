Tobias Bargsten ist Leiter Verbandswesen und External Relations bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. Der 45-jährige vertritt das Unternehmen ab sofort in Gremien, bei Branchenverbänden, Industrieinitiativen und gegenüber der Politik. Hier wird er eng mit dem Produkt-Management und dem Vertrieb zusammenarbeiten, um gemeinsam die fachliche Arbeit in den genannten Bereichen deutlich zu intensivieren. Darüber hinaus bildet Bargsten eine Schnittstelle zum Bereich External Relations bei Mitsubishi Electric Europe B.V. und den Fachstellen von Mitsubishi Electric auf EU Ebene in Brüssel. Bargsten berichtet an Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.

Die Produkte und Lösungskonzepte des Ratinger Unternehmens sind in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der Gesellschaft, der Politik und zahlreicher Regularien gerückt. Deswegen soll die Marktpräsenz künftig noch strategischer ausgerichtet werden. Dazu werden derzeit Standards erarbeitet und gleichzeitig der Rahmen für politische Entscheidungen und technische Entwicklungen neu definiert.

Bargsten ist staatlich geprüfter Techniker für Kälte-Klima und Systemtechnik. Nach 13-jähriger Tätigkeit im Vertrieb und Business Development Großhandel für Klimatechnik, Wärmepumpen und Lüftungssysteme von Mitsubishi Electric arbeitete er bei einem Hersteller fluorchemischer Produkte im technischen Marketing und Business Management bevor er im Mai 2023 in neuer Funktion zu Mitsubishi Electric zurückkehrte.