Neu im Taconova Vertriebsteam: Seit Oktober 2025 ist Bernd Felber neuer Ansprechpartner für Großhandel, Planer und Installateure in Baden-Württemberg. Bild: Taconova Group AG
13.02.2026  Pressemeldung Alle News von Taconova

Neuer Key Account Manager bei Taconova

Bernd Felber verstärkt Vertrieb in Baden-Württemberg

Die Taconova GmbH hat neue, kompetente Unterstützung im Vertrieb: Seit Oktober 2025 ist Bernd Felber als Key Account Manager für die Region Baden-Württemberg tätig. Der Vertriebsprofi verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der SHK-Branche und gilt in Fachkreisen als ausgewiesener Spezialist für Wohnungsübergabestationen.

Der gelernte Systemplaner für Heizungs- und Sanitärtechnik und Betriebswirt hat während seines beruflichen Werdegangs umfassende Erfahrungen bei namhaften Unternehmen der Heizungsbranche gesammelt. Dort betreute er erfolgreich Geschäftskunden schwerpunktmäßig im Außendienst, koordinierte Projekte und verantwortete die Planung sowie den Vertrieb von Wohnungs- und Frischwasserstationen und Fußbodenheizungen. Zudem brachte er sein Know-how als Fachreferent und Schulungsleiter ein – unter anderem zu den Themen Trinkwasserhygiene und Anlagentechnik nach VDI 6023.

In Baden-Württemberg ist Bernd Felber als verlässlicher, lösungsorientierter und technisch versierter Vertriebsexperte bekannt. Bei Taconova ist er seit dem 01.10.2025 Ansprechpartner für Großhandel, Planer und Installateure und unterstützt Taconova Partner und Interessierte bei allen Fragen rund um Produkte und Lösungen. „Ich freue mich, meine Erfahrung bei Taconova einzubringen und gemeinsam mit unseren Partnern neue Projekte erfolgreich umzusetzen“, so Felber.

Taconova GmbH
Taconova GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 8
78224 Singen
Deutschland
Telefon:  07731 - 982880
www.taconova.com/de
