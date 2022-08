Mit einer ebenso genialen wie einfachen Erfindung ermöglichen die CONPRIMUS Duschpaneele von CONTI+ einen Hygiene-Standard, der weltweit einzigartig ist: Der elektronisch gesteuerte Thermostat ist bei CONPRIMUS auf Höhe des Brausekopfes positioniert. Dadurch wird die bei herkömmlichen Duschsystemen vorhandene stehende Wassersäule auf ein absolutes Minimum reduziert. Darüber hinaus lassen sich die Warm-, Kalt- und Mischwasserstränge separat spülen. Eine mikrobiologische Belastung des Duschwassers kann bei CONPRIMUS somit fast vollständig ausgeschlossen werden. CONTI+ CONPRIMUS eignet sich daher ideal als Duschanwendung für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich, da hier besonders hohe Anforderungen nicht nur hinsichtlich Funktionssicherheit und Vandalismus, sondern vor allem auch in Bezug auf Hygiene und Wartung gestellt werden.

Die CONPRIMUS Duschpaneele sind ab sofort in drei verschiedenen Netz-Ausführungen verfügbar: Als Mehrfach-Installation mit Einbindung in das CNX Wassermanagement-System und damit inklusive aller Protokollfunktionen, als Einzellösung, die mit der CONTI+ Service APP steuerbar ist und als Basisversion im Preiseinstiegsbereich, bei dem die zur Verfügung stehenden Funktionen direkt am Duschelement über den Piezo-Taster programmiert werden können.



Weitere Informationen zu den CONPRIMUS Duschpaneelen erhalten Sie hier.