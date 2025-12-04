Zuwachs im Markt für Klima- und Lüftungstechnik: Mit LUVAQ betritt ein neues Unternehmen die Bühne, das frische Impulse setzt und zukunftsweisende Lösungen bietet. Mit dem Ziel, moderne, effiziente und montagefreundliche Produkte zu entwickeln, verbindet LUVAQ bewährtes Know-how mit innovativer Technik. So wird aus frischem Wind spürbare Kraft.

Die Gründung von LUVAQ ist eine direkte Antwort auf die steigende Nachfrage nach energieeffizienten, nachhaltigen und zukunftsori­entierten Systemen für eine optimale Raumluftqualität. Dafür gibt LUVAQ dem Fachhandwerk ein spezialisiertes Sortiment an die Hand, das durch Klarheit, Struktur und technische Präzision überzeugt - vom Einzelprodukt bis zur durchdachten Gesamtlösung.

Das umfassende Produktsortiment von LUVAQ gliedert sich zukünftig in vier zentrale Bereiche:

Gewerbelüftung: leistungsstarke Systeme für Industrie, Handel und öffentliche Gebäude - z. B. viele Arten von Luftdurchlässen für eine zugfreie Luftverteilung und leistungsstarke EC-Ventilatoren für die Luftverteilung in Großraumbüros oder Produktionshallen. Und auch das passende Zubehör für eine einfache Montage bietet LUVAQ.

Wohnungslüftung: moderne, effiziente und platzsparende Lösungen für den Wohnbau - etwa Lüfter mit Wärmerückgewinnung oder Abluftventilatoren für Bäder und Toiletten - alle mit besonders leistungsstarkem und stromsparendem Motor.

Klima: moderne LUVAQ Klima-Monoblock-Geräte mit einfachster Montage - für energieoptimierten Betrieb und ganzjährige Wohl­fühlbedingungen sowie ein breites Sortiment an Zubehör rund um die Montage.

Wartung & Facility Management: praxisorientierte Lösungen für Service, Instandhaltung und langfristige Betriebszuverlässigkeit - z. B. passgenaue Filtersets oder Ersatzfilter für bestehende Anlagen.

Damit deckt LUVAQ ein breites Anwendungsspektrum ab und bietet dem Fachhandwerk ein äußerst breites Portfolio für verschiedenste Einsatzbereiche. Mit dem Markenversprechen „Passion for Air“ unterstreicht der Hersteller zudem seinen Anspruch, Luftqualität neu zu denken - mit Leidenschaft, System und Weitblick.

„Wir setzen neue Standards“

„Die Nachfrage nach energieeffizienten und nachhaltigen Klima- und Lüftungslösungen wächst stetig. Mit dem Anspruch auf das künf­tig breiteste Sortiment der Branche, perfekt abgestimmten Produkten, moderner Technik und höchster Warenverfügbarkeit setzen wir neue Standards. Gemeinsam mit dem Fachhandwerk wollen wir genau die Lösungen entwickeln, die wir brauchen, um den Herausfor­derungen von morgen bestmöglich zu begegnen“, sagt Christian Elbracht, Geschäftsführer der LUVAQ GmbH.

LUVAQ bereichert die SHK-Branche - mit einem Sortiment, das Orientierung bietet und dem Ziel langfristiger Partnerschaft mit dem Fachhandwerk.