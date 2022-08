Kerstin Wolff hat sich dazu entschieden, die Geberit Vertriebs GmbH per Ende August aus privaten Gründen zu verlassen. Geberit bedauert diesen Entscheid, dankt Frau Wolff für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihr weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Zum 1. September 2022 tritt Cyril Stutz die Nachfolge von Kerstin Wolff als Geschäftsführer der Geberit Vertriebs GmbH Deutschland an. Der studierte Elektroingenieur trat nach verschiedenen Stationen in der Produktentwicklung bei Schneider Electric, einem MBA und weiterer Berufserfahrung als Management Berater im November 2016 in die Geberit International AG in der Schweiz ein. Dort bekleidete er zuerst die Position eines Projektleiters Strategische Planung. Ab Dezember 2017 übernahm er die Leitung der Strategischen Planung und seit März 2020 ist er für die Produktlinie Keramik und Möbel verantwortlich.

In seiner neuen Funktion wird Cyril Stutz direkt an Clemens Rapp in dessen Funktion als Mitglied der Konzernleitung, Konzernbereich Vertrieb Europa, berichten.