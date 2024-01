Daniel Schulze ist seit August 2023 neuer General Manager Operations bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems (LES). Der 40jährige übernimmt die Verantwortung für die Teams des Kundenservice sowie die Bereiche Einkauf, Supply Chain Planung, Logistik und IT-Applikationen. Schulze war bereits als externer Berater für das Ratinger Unternehmen tätig und ist nun zu Mitsubishi Electric gewechselt. Sein Ziel ist es, weitere zukunftsfähige Strategien und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die die Verlässlichkeit, Flexibilität und Innovationskraft der Lieferkette in der Division Living Environment Systems steigern und somit eine weiterhin kontinuierlich wachsende Kundenzufriedenheit ermöglichen.

Schulze war neben ersten Stationen bei der Lufthansa Cargo in Boston und Unilever Espana in Barcelona über zehn Jahre bei Barkawi Management Consultants – heute Genpact - in München beschäftigt. Hier leitete er eine Vielzahl von Supply Chain Transformations-Projekten wie z. B. die strategische Entwicklung sowie die operative Implementierung eines Operational-Excellence-Programms im Bereich Order-to-Delivery zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Dabei sammelte Schulze wertvolle Erfahrungen für seine neue Tätigkeit bei Mitsubishi Electric bei der Entwicklung von integrierten Supply Chain Planungsprozessen & IT-Tools sowie der operativen Umsetzung globaler logistischer Beschaffungs- und Distributionsnetzwerke.

Schulze hat an der Cranfield University in England einen Master of Science in Logistics und Supply Chain Management sowie einen Bachelor of Arts in International Business an der Wiesbaden Business School erworben.