Das pfälzische Traditionsunternehmen Gampper, Hersteller und Patentinhaber von Heizungs- und Kühlarmaturen, hat mit Marco Naab (36) einen neuen Gebietsverkaufsleiter an Bord. Naab betreut den dreistufigen Vertrieb in Rheinland-Pfalz und im Saarland und ist gleichzeitig Ansprechpartner für die Gampper-Industrievertretungen in Nordrhein-Westfalen. Der vielseitige Branchenprofi bringt dabei seine Erfahrungen aus mehr als zehn Jahren im Vertrieb und Produktmanagement bei Afriso ein, zu deren Gruppe auch Gampper gehört.