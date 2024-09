Jürgen Dewald tritt in den Ruhestand, Stefan Sassenberg übernimmt als neuer Vertriebsleiter Technik Deutschland in der Geberit Vertriebs GmbH

Jürgen Dewald, Vertriebsleiter Technik Deutschland für die Geberit Vertriebs GmbH, wird per Ende September 2024 in den Ruhestand treten. Mit Stefan Sassenberg gewinnt Geberit einen erfahrenen Vertriebsprofi aus den eigenen Reihen als Nachfolger.

Jürgen Dewald trat 2002 als Objektmanager im Außendienst in die Geberit Vertriebs GmbH ein, arbeitete im Anschluss in verschiedenen Vertriebsfunktionen und wurde 2009 Vertriebsleiter Technik der deutschen Vertriebsgesellschaft.

In dieser Zeit hat er sich einen ausgezeichneten Leistungsausweis im Unternehmen und in der Branche erworben. Er war maßgeblich an vielen wichtigen Geberit Vertriebsprojekten beteiligt, wie beispielsweise an den erfolgreichen Mapress- und Keramag-Integrationen.

Stefan Sassenberg hat per 1. September 2024 die Rolle als Vertriebsleiter Technik Deutschland in der Geberit Vertriebs GmbH übernommen und berichtet in seiner neuen Rolle an Cyril Stutz, Geschäftsführer der Geberit Vertriebs GmbH. Stefan Sassenberg trat 1992 in die Geberit Gruppe ein und arbeitete im Anschluss in verschiedenen Vertriebsfunktionen in Deutschland, seit 2003 sehr erfolgreich als Regionalverkaufsleiter Technik Süd-West. Mit Stefan Sassenberg gewinnt die Geberit Vertriebs GmbH einen erfahrenen Vertriebsprofi mit exzellenter Kunden- und Branchenkenntnis als Nachfolger für Jürgen Dewald.