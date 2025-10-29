Puristisch, smart und effizient: Mit dem neuen Designheizkörper Yenga-E von HSK Duschkabinenbau können SHK-Profis ihren Kunden ab sofort eine innovative Neuentwicklung des Designklassikers Yenga anbieten. Erstmals als rein elektrische Variante überzeugt der Ökodesign konforme Heizkörper durch hohe Flexibilität, Energieeffizienz und smarte Steuerbarkeit. Dank flexibler Einbaumöglichkeiten und vielfältiger Farbvarianten fügt sich der Yenga-E problemlos in moderne Neubauten ebenso wie in stilvolle Bestandsgebäude ein – und das ganz ohne wassergeführten Anschluss an ein zentrales Heizsystem.

Die rein elektrische Variante des beliebten Designheizkörpers Yenga von HSK punktet mit edler Optik und cleverer Steuerung für perfekte Wohlfühlwärme via Touchscreen oder App. Der Yenga-E ist je nach Kundenwunsch mit rechts- oder linksseitiger Öffnung der Lamellen erhältlich.

Intelligente Steuerung trifft modernes Design

Der Yenga-E vereint das puristische Design des preisgekrönten Yenga-Heizkörpers mit intelligenter Steuerungstechnologie. Das zwischen den Heizlamellen unauffällig integrierte Touchdisplay mit LED-Anzeige und zwei Bedientasten befindet sich auf Augenhöhe und erlaubt eine komfortable und intuitive Steuerung der Raumtemperatur. Weitere energiesparende Funktionen werden über die kostenlose App per WLAN gesteuert – unabhängig davon, ob ein iOS- oder Android-Gerät genutzt wird. Die App ermöglicht die Programmierung individueller Heizzeiten, Temperaturregelungen sowie die Auswahl aus verschiedenen Betriebsmodi: Eco, Komfort, Urlaub und Frostschutz. Funktionen wie der Timer, und eine Fenster-offen-Erkennung steigern die Effizienz und reduzieren den Energieverbrauch zusätzlich. Die App ist mehrsprachig verfügbar und lässt sich nahtlos in gängige Smart-Home-Systeme wie Alexa oder Google Home integrieren. So bietet der Yenga-E ein modernes, effizientes und ökonomisches Nutzererlebnis – insbesondere in Kombination mit regenerativen Energien wie Photovoltaik.

Elektrisch, wartungsfrei und unabhängig vom Heizungssystem

Als rein elektrisch betriebener Heizkörper benötigt der Yenga-E keinen Anschluss an eine zentrale Heizungsanlage – eine herkömmliche Steckdose reicht aus. Das macht ihn besonders flexibel einsetzbar: Ob bei der Sanierung im Altbau, als Ergänzung einer bestehenden Fußbodenheizung oder im energieeffizienten Neubau mit Wärmepumpe – der Yenga-E liefert schnell und zuverlässig Wärme, genau dort wo sie gebraucht wird. Dabei punktet er mit einer kurzen Aufheizzeit von unter 15 Minuten und einer maximalen Wärmeleistung von bis zu 800 Watt. Der Verzicht auf wasserführende Systeme bedeutet: Kein Befüllen, keine Flüssigkeit, keine Korrosion, kein Entlüften – der Heizkörper ist somit komplett wartungsfrei und geräuschlos. Der integrierte Überhitzungsschutz sorgt für maximale Sicherheit im Betrieb.

Design und Funktion perfekt kombiniert

Nicht nur technisch überzeugt der Yenga-E – auch optisch ist er ein Highlight in jedem Bad. Die seitlich offenen Heizlamellen verleihen dem Heizkörper eine schwebende, moderne Anmutung und sorgen gleichzeitig für optimal temperierte Handtücher und gleichmäßige Raumwärme. Gefertigt aus hochwertigem Stahl, ist der Heizkörper besonders robust und langlebig. Er erreicht eine maximale Oberflächentemperatur von 65 °C und sorgt damit effizient für eine angenehme Wohlfühlwärme für das moderne Badezimmer. SHK-Fachhandwerker können den Yenga-E in vier Größen (500 × 1.175 mm, 500 × 1.810 mm, 600 × 1.175 mm und 600 × 1.810 mm) standardmäßig in klassischem Weiß oder im stilvollen, feinstrukturierten Graphit-Schwarz anbieten. Darüber hinaus sind auf Anfrage zahlreiche Sonderfarben erhältlich – für individuelle Badkonzepte mit Designanspruch.