Energie-Technik und Armaturen unter gemeinsamer Verantwortung

Die HERZ-Armaturen GmbH Deutschland besetzt zum 1. März 2021 ihr Management neu. Rainer Höfer wird operativer Geschäftsführer neben dem Alleingeschäftsführer der HERZ-­Gruppe, Mag. Dr. Gerhard Glinzerer. „Ich bin sicher, dass unter Höfers Führung die HERZ-Armaturen GmbH in Deutschland ihre Position in bestehenden und zukünftigen Märkten festigen und ausbauen wird,“ so Dr. Glinzerer. “Ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung in der Branche verantwortlich für HERZ einzusetzen und die Weichen für zukünftiges Wachstum zu stellen”, sagt Rainer Höfer.

Der vertriebserfahrene und in der SHK-Branche bekannte und in der SHK-Branche bestens vernetzte Höfer bringt eine große vertriebliche und technische Expertise mit an Bord. Er war bisher als Verkaufsleiter Energietechnik für HERZ in Deutschland aktiv. Hier hat er in den letzten vier Jahren eine kompetente Außendienstmannschaft im Bereich Energie-Technik aufgebaut. Gemeinsam mit seinem Team hat er die Umstellung des Vertriebswegs von zweistufig auf dreistufig umgesetzt und viele gute Partner gefunden. Auch der Service in Deutschland wurde in dieser Zeit konsequent auf- und ausgebaut. Eines der nächsten Ziele ist es, die Zusammenarbeit mit den Planern zu intensivieren und zu stärken.

Neu dazu kommt für Rainer Höfer das Aufgabengebiet Armaturentechnik, das mit dem Bereich Energietechnik vertrieblich zusammengefügt werden soll.