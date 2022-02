Pressemeldung

Erfahrener Vertriebsmann: Holger Gräfe verstärkt den technischen Außendienst von Dimplex in Thüringen. Bildnachweis: Glen Dimplex Deutschland

Mit Wirkung zum 1. Februar hat Holger Gräfe (56) seine Tätigkeit im technischen Außendienst für Dimplex aufgenommen. Nach einem Fachschulstudium für Feinwerktechnik war Gräfe sechs Jahre im Elektrogroßhandel tätig. Danach wechselte Gräfe in die SHK Branche, in der er seit 25 Jahren aktiv ist, zuletzt bei einem namhaften Hersteller der Heizungsindustrie. Somit verfügt er über ein gutes technisches Rüstzeug und ist bestens vernetzt. Gräfe wird in der Dimplex Vertriebsregion Thüringen zentraler Ansprechpartner für den Großhandel, das Handwerk und Fachplaner sein, wenn es um Technik und Einsatzgebiete von Elektrospeicher- und Direktheizungen, Lüftung und Warmwasserprodukte der Marke Dimplex geht.