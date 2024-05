Gampper, der Regelungsspezialist aus dem pfälzischen Alsenz, führt ab sofort eine neue Produktlinie von Wohnungsstationen im Programm, die speziell für den Austausch von bestehenden Etagen-Gasthermen in Mehrfamilienhäusern entwickelt wurde.

Die neuen "x-change" Wohnungsstationen sind extrem kompakt und leicht. Sie zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus und sind für zwei verschiedene Anwendungsbereiche geeignet: Niedertemperatur bis 55 °C zur Umrüstung auf Wärmepumpe und für hohe Temperaturen zum Anschluss an Fernwärme. Zu Gunsten einer zuverlässigen Betriebsleistung sind die Stationen technisch einfach konzipiert.

Zuverlässige Leistung ohne wartungsanfälligen PM-Regler

So ist ein herausragendes Merkmal die Integration eines Hydraulikventils anstelle eines (eher) wartungsanfälligen Proportionalmengenreglers. Denn die Verwendung technisch einfacher Komponenten verbessert die Zuverlässigkeit und reduziert den Wartungsaufwand erheblich.

Extrem kompakt und immer passend

Eine weitere Besonderheit der Wohnungsstationen sind die kompakten Abmessungen von 430 mm Breite und 550 mm Höhe. Damit verfügen die neuen Gampper-Wohnungsstationen über die derzeit kompaktesten Abmessungen am Markt. Das Gewicht von nur 10,6 kg (ohne Haube) vereinfacht die Installation.

Die kompakten Maße sind ein entscheidender Vorteil beim Austausch alter Gas-Etagenheizungen: Die neue x-change- Wohnungsstation wird am Platz der alten Gastherme installiert. Somit ist der Installationsort fast immer ein beengter Nischen-Platz im Bad. Die Wohnungsstation wird dann über den bereits vorhandenen Schornstein mittels neuer Rohrleitungen an den Wärmeerzeuger angebunden.

Abdeckhaube mit gehärteter Glasfront

Die Wohnungsstationen verfügen zudem über eine Abdeckhaube mit einer gehärteten Glasfront. Dies verhindert Kratzer und Beschädigungen an der Oberfläche. Außerdem sind die Wohnungsstationen kompatibel zum Austausch mit bestehenden, gängigen Junkers/Vaillant Anschlüssen und bieten somit eine flexible Lösung für verschiedene Installationsszenarien. Für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Wärmeübertragung verfügen die Wohnungsstationen über einen korrosionsbeständigen Edelstahl-Wärmetauscher, der kupfergelötet und silikatbeschichtet ist.

Varianten für Wärmepumpe und Fernwärme

Die neuen "x-change" Wohnungsstationen sind in zwei Varianten erhältlich, die jeweils für unterschiedliche Anwendungsbereiche konzipiert sind. Die erste Variante ist für Niedertemperaturanwendungen ausgelegt und damit auch zur Umrüstung auf eine Wärmepumpe geeignet. Diese Variante verfügt über ein integriertes Hydraulikventil. Mit einer Leistung von 36 kW ist sie für Temperaturbereiche von 22°C bis 55 °C geeignet und bietet eine Zapfmenge von 12 l/min.

Variante ohne wartungsanfälligen PM-Regler

Die zweite Variante ist für Hochtemperaturanwendungen und damit für einen Anschluss an Fernwärmenetze konzipiert. Bei dieser Variante wird auf ein Hydraulikventil verzichtet. Auch diese Ausführung verfügt über eine Leistung von 36 kW und ist für Temperaturbereiche von 22°C bis 55 °C ausgelegt, mit einer Zapfmenge von 12 l/min.

Austausch ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll

Die "x-change" Produktlinie von Gampper bietet Installateuren eine zuverlässige und effiziente Lösung für den Austausch von Etagen-Gasthermen in Mehrfamilienhäusern. Der Austausch und damit die Umstellung auf eine zentrale Wärmeversorgung ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll. So ist gemäß GEG die Gewährleistung der Wärmeerzeugung auf Basis von 65% erneuerbarer Energien verpflichtend. Mit dem Anschluss an Wärmepumpe oder Fernwärme wird dies möglich. Zugleich unterstützen die Wohnungsstationen eine effiziente Wärme- und Trinkwassererwärmung. Der Austausch erfolgt im bewohnten Zustand. Dabei werden vorhandene Rohrleitungen genutzt und es entstehen nur minimale Staub- und Lärmbelästigungen während der Installation.