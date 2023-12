Vom 14. bis 18. Januar 2024 kehrt die imm cologne zu ihrem fest etablierten Termin zurück. Mit neuen, innovativen Formaten will die Messe die Vielfalt des Wohnens und Einrichtens noch stärker in den Fokus rücken. Unter dem Motto „The Circles" erwartet die Messeteilnehmenden ein breites Angebot an neu gestalteten Content- und Eventplattformen. Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement bei der Koelnmesse, erklärt: „Diese zentralen Meeting Points zeigen unter anderem Wohninnovationen oder das Verschwimmen der Grenzen zwischen Kunst und Design. Mit ihren internationalen Ausstellern und dem neuen Eventformat „The Circles“ wird die Kölner Einrichtungsmesse wieder zum Hotspot für neue Wohntrends.“



Flexibilität neu definiert



Auf der imm cologne 2024 zeichnet sich ein Wandel in der Wohnkultur ab: Traditionelle Grenzen zwischen Wohnbereichen verschwinden, das Zuhause verwandelt sich in einen vielseitigen Raum, der nicht nur als Wohn-, sondern auch als Arbeitsraum fungiert. Das Badezimmer wird zum privaten Spa, die Küche zum „Indoor Garden" und der Garten zum erweiterten „grünen Wohnzimmer". Zahlreiche Aussteller präsentieren innovative Lösungsansätze, darunter multifunktionale Möbel für Wohn- und Arbeitsräume, wetterfeste Sofas für den Innen- und Außenbereich sowie flexible, modulare Einrichtungskonzepte für unterschiedliche Platzverhältnisse und Budgets.



Nachhaltige Ästhetik



Nachhaltiges Wohnen bleibt ein zentrales Thema auf der imm cologne. Die Einrichtungsbranche setzt verstärkt auf Produktkreisläufe, um die Nutzung und Lebensdauer von Möbeln zu optimieren. Kreislauffähige Tische, Stühle und Sofas aus wiederverwendeten Reststoffen oder Bio-Materialien werden vermehrt in den Markt eingeführt. Umweltzertifikate bieten Orientierung bei der Auswahl nachhaltiger Möbel und berücksichtigen neben ökologischen Faktoren auch Aspekte wie Wohngesundheit.



Inspiration Natur



Themen wie Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit und Langlebigkeit beeinflussen nicht nur die Auswahl der Möbel, sondern prägen auch deren Farben und Formen. Derzeit im Trend liegen natürliche Farbtöne wie Algen- oder Erdfarben. Die Integration von natürlichen oder der Natur nachempfundenen Materialien sowie die großzügige Verwendung von Grünpflanzen verleihen der Einrichtung eine erfrischende Natürlichkeit. Abgerundet wird dieser Ansatz durch weiche, organisch inspirierte Formen in der Möbelgestaltung.



Geborgenheit pur



In Zeiten der Unsicherheit gewinnt die Sehnsucht nach Rückzug und Geborgenheit an Bedeutung. Eine ruhige und taktile Gestaltung fördert ein entspanntes Wohnumfeld. Der aktuelle Einrichtungstrend setzt dabei auf sinnlich ansprechende Stoffe, Muster und Texturen sowie auf Materialien wie Holz, Leder und Naturstein, die vermehrt auf Möbeloberflächen zum Einsatz kommen. Die Räume, die durch diese Gestaltung entstehen, strahlen Wärme, Erdung und Verbundenheit aus.



Zurück zur Einfachheit



Das aktuelle Lebensgefühl spiegelt sich in einem Wunsch nach Einfachheit wider, was sich in einer Verschlankung der Einrichtung widerspiegelt. Neue Möbel setzen verstärkt auf das Prinzip des Weglassens. Durch ihre kompakten Maße und schlichten Formen finden grazile und minimalistische Stühle, Tische und Sofas überall ihren Platz. Minimalistisches Design steht nicht nur für Zurückhaltung, sondern auch für zeitlose Eleganz. Ein positiver Nebeneffekt ist die Ressourceneinsparung, ohne Abstriche bei der Qualität.



Farbenfrohe Wohnwelt



Entgegen dem zurückhaltenden Minimalismus und den natürlich wirkenden Erdtönen setzen kräftige Farben einen Gegentrend auf der imm cologne 2024. Ein fröhliches und lebendiges Ambiente soll in den eigenen vier Wänden Einzug halten. Farbtöne wie Rot, Gelb und Grün brechen bewusst mit der gedeckten Farbpalette vieler neuer Wohnkollektionen. Besonders Sessel und Sofas in auffälligen Farben stechen heraus und setzen individuelle Akzente. Diese fröhliche Gestaltungstendenz zieht sich durch sämtliche Bereiche des Interieurs und verbreitet eine positive Atmosphäre.



Interior-Enthusiasten haben im Januar in Köln die Möglichkeit, diese und weitere Trends zu entdecken. Die imm cologne 2024 markiert dabei einen Meilenstein in der fortlaufenden Reise hin zu einer neu konzipierten Messe. Die Veranstaltung bietet nicht nur Einblick in die Neuheiten und Innovationen in der Einrichtungswelt, sondern präsentiert auch ein überarbeitetes Messeerlebnis, das die aktuellen Entwicklungen und Bedürfnisse der Branche widerspiegelt.