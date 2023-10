Der Sachverständige Markus Berger, bekannt durch Schulungen, Systemlösungen und zahlreiche Veröffentlichungen im Brandschutz in der SHK-Welt ist nun unter neuen Kontaktdaten zu erreichen: Mobil: 01575 441 9224 Mail: brandschutz007(at)gmail.com

Markus Berger ist anerkannter Experte im baulichen Brandschutz im SHK-Markt für alle Themen rund um die Abschottung. Er ist Erfinder zahlreicher Produkt- und Systemlösungen. Durch 25 Jahre Prüferfahrungen mit allen Arten von Abschottungen ist er ausgewiesener Fachmann für Prüfkonstellationen und Leistungsfähigkeit verschiedener brandschutzwirksamer Produkte und Konstruktionen. Wie kaum in einem anderen Bereich, bieten eine Vielzahl von Hersteller und Händlern Ihre Brandschutzlösungen an. Lösungen meist von Brandschutz- oder Dämmstoffherstellern, aber auch von Rohrherstellern. Neben dem Brandschutz sind bei Abschottungen von Leitungen zahlreiche weitere Normen gesetzlich verankert und damit zu erfüllen. Der Schallschutz, Feuchteschutz, Anforderungen an Wärme- oder Kälteschutz, Statik und Abstandsregeln von Abschottungen zu Bauteilen, untereinander oder zu fremden Systemen. Beim ganzheitlichen Systemgedanken haben hier meist Lösungen der Rohrhersteller Vorteile, doch Grenzen offenbaren sich oft bei systemfremden Leitungssystemen in unmittelbarer Nähe. Der Überblick über Kosten und Möglichkeiten der Brandschutzsysteme ist mittlerweile ein wichtiger Erfolgsfaktor im Hinblick auf die Bauabnahme und damit den wirtschaftlichen Erfolg des SHK-Unternehmens. Der korrekte Umgang mit Anwendbarkeitsnachweisen, wie allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP), allgemeine Bauartgenehmigung (aBG), Zustimmung im Einzelfall (ZiE) oder vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG), die dazu notwendige Dokumentation sichert Ihre Abnahme aber auch späteren Bestandschutz für den Betrieb der Anlage. Oft weicht aber die Baustellenrealität von den geprüften und nachgewiesenen Konstellationen der Inhaber des Anwendbarkeitsnachweises ab. Hier ist konsequentes Abweichungsmanagement mit Augenmaß gefragt, mit dem Ziel, Risiken für den SHK-Ausführenden zu begrenzen und dauerhaft wirtschaftliche Lösungen für Ausführende, Bauherren und Betreiber zu schaffen.

Möchten Sie von meinem Erfahrungsschatz profitieren? Dann sprechen Sie mich an.

Markus Berger, Hanemicker Weg 8, 57462 Olpe