Neue Webseite von WOLF: Klar strukturiert und kundenorientiert

Viel Raum für Individualität: Dank optimierter Nutzerführung gelangen Besucher der neuen WOLF Webseite schnell an Informationen und Lösungen. Quelle: WOLF GmbH

Optimiert für die jeweiligen Nutzerbedürfnisse

Aufbau und Navigation der neuen Unternehmenswebsite wurden gezielt auf die Anforderungen der jeweiligen Kundengruppe ausgerichtet. Der Privatkunde erhält auf seiner Suche nach einem Produkt, einer Lösung für ein Bauprojekt, einer Beratung durch den Kundenservice oder einen WOLF Fachpartner konkrete Hilfestellungen. Durch interaktive Elemente werden dem Kunden die für seine Anforderungen passenden Inhalte und richtigen Produkte vorgestellt und geeignete Installateure oder Ansprechpartner vermittelt.

Professionelle Anwender wie Fachhandwerker oder Planer finden über den Navigationspunkt „SHK & RLT Professional“ einen schnellen Zugriff zu Informationen auf fachlicher Ebene (www.wolf.eu/professional).

Mit Blick auf die neue Gestaltung von www.wolf.eu erklärt Niklas Leonhard, Teamleiter Online Marketing: „Die Kunden kommen mit unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen auf unsere Webseite. Unsere neue Internetpräsenz ermöglicht es ihnen, schnell und effektiv die gewünschten Informationen oder Lösungen zu finden.“

Natürlich wurde die neu gestaltete Webseite auch für mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets optimiert und kann daher mit allen Funktionen effektiv und bequem von unterwegs aus abgerufen werden.

Informationen für Fachpartner kompakt und übersichtlich im WOLF Professional Bereich

Die konsequente Unterteilung in die Kompetenzfelder „Heizung“ sowie „Klima & Lüftung“ sorgt für eine schlüssige Navigation auf der WOLF Profiseite. Nutzer finden auf den optimierten Produktseiten sowohl eine Kurzauflistung zu den wesentlichen Produkteigenschaften als auch umfassende Leistungsbeschreibungen zu den Heizungs- und Lüftungslösungen plus den entsprechenden Downloads. Ein vielseitiges Seminarangebot sowie umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten stehen im Bereich „Wissensmanagement“ zur Verfügung. Ebenso erlaubt die Hauptnavigation einen schnellen Zugriff auf die Angebote des Kundenservice.

Downloads und Tools runden die Hauptelemente auf WOLF Professional ab. So lässt sich beispielsweise mit dem WOLF AHU-Konfigurator in wenigen Schritten eine passende RLT-Anlage auslegen oder mit einer weiteren Anwendung die optimale Wohnraumlüftung für ein Bauprojekt planen. Der Login zum „myWOLF“-Profiportal ist schnell über einen optisch hervorgehobenen Button in der Navigation ansteuerbar.