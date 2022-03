Pressemeldung

Livia Fehling (links), Betriebsratsvorsitzende der ORANIER Unternehmensgruppe und Siegmar Dietrich (rechts), Betriebsratsmitglied übergeben den Spendenscheck in Höhe von 1.200,- € an Christine Nickel, 1. Vorsitzende des Tierheims in Dillenburg.

Jedes Jahr sammelt die Belegschaft der ORANIER Unternehmensgruppe die Weihnachtsgeschenke, die von Lieferanten und Partnern vorbeigebracht werden und veranstaltet zum Jahresanfang eine Tombola für einen guten Zweck. „Somit haben alle Mitarbeiter etwas von den eingehenden Geschenken und wir können einen wohltätigen Zweck unterstützen.“ so Livia Fehling. Verantwortung in der Region zu übernehmen hat bei dem Hersteller für Kamin- und Pelletöfen sowie Kücheneinbaugeräten aus Haiger eine lange Tradition. So kamen durch die Mitarbeiter und einer Aufstockung durch die Geschäftsführung insgesamt Jahr 1.200,- € zusammen. Diese gingen an das Tierheim Dillenburg, das sich sehr über diese Spende gefreut hat.

Durch die immer rasanter ansteigenden Unterhaltungskosten gerät die für die Tiere so wichtige Arbeit in Gefahr, weil dem Tierschutz außer Spenden keinerlei finanziellen Mittel oder Förderungen zur Verfügung stehen. „Die Tiere können sich nicht selbst helfen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind, und solche Gelegenheiten nutzen, um da Unterstützung zu bieten, wo sie gebraucht wird.“, so Frau Fehling.

Der Tierschutzverein Dillenburg kümmert sich seit über 60 Jahren um in Not geratene und hilfsbedürftige Tiere aus dem gesamten Dillkreis und schenkt ihnen einen sicheren Zufluchtsort. Die Spende von ORANIER wird gleich unter anderem in eine neue Waschmaschine investiert, die zum Waschen von Decken, Handtüchern und Kissen aus den Gehegen der Tiere dringend gebraucht wird.