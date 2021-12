Pressemeldung

Wer ist Dichter?

Die beiden CONEL-Experten verirren sich diesmal humorvoll im Bereich der Dichtkunst. „Was haben der MV2 und Goethe gemeinsam?“ Mit dieser Einstiegsfrage und einer echten Expertenantwort geht es los. Kurzweilig und kompetent erfahren die Zuschauer im Anschluss alles über die Mehrwerte der CONEL CONNECT MV2 Fittings. Mit seiner Produktserie hat CONEL einen Klassiker neu aufgelegt. Klassiker? Da sind wir wieder bei Goethe. Egal. Stay connected!

Ab in den Ring

Vergessen Sie sämtliche Box-Duelle der Vergangenheit - denn jetzt steigen „Die 2 vom Fach für alle Fälle“ zum Wettkampf der Bohrgiganten in den Ring. In dieser neuen Folge der CONEL-Videoserie allerdings mit unterschiedlichen Möglichkeiten: Standard vs. Pfeilspitzbohrer. Was das bedeutet, wird schnell klar: Wer mit dem Pfeilspitzbohrer von CONEL unterwegs ist, gewinnt Zeit. Zeit für die Zeitung, Zeit fürs Puzzeln, Zeit fürs Rasieren und einen Kaffee. Klingt klasse? Ist es auch. Genauso wie das Bohrergebnis.

Unter Druck

Wo gehobelt wird, da fallen Späne und wo geflext wird, entsteht Feinstaub. Höchste Zeit für eine praktische und effektive Lösung für die Baustelle. „Die 2 vom Fach für alle Fälle“ stellen die CONEL­Komplettlösung vor, unter anderem den Staubcube, der in einem bis zu 40 Quadratmeter großen Raum verwendet werden kann. Dazu bietet CONEL den Feinfilter F7, ein Absaugset für Winkel­schleifer und ein Abluftschlauchset mit Plane. Bei den Video-Experten raucht am Ende nur noch die Pizza im Holzofen.

„Professor Pump“

Die Leckstopper von CONEL sind wie „Die 2 vom Fach für alle Fälle“ jedem Druck gewachsen. Das beweist nicht nur „Professor Pump“ mit seinem Versuch in diesem Clip, sondern auch die neue Produktreihe. Die Leckstopper sorgen zuverlässig für das schnelle Abdichten von Leitungen. Die Akku-betriebene Leckpumpe wiederum ermöglicht den sauberen und trockenen Wassertransport bei Leckagen oder beim Entleeren von Heizkörpern. Das Wasser wird anschließend ganz bequem durch einen Schlauch weggepumpt. Versuch erfolgreich.

Mit folgendem Link kommen Sie zur Videoserie „Die 2 vom Fach für alle Fälle“: conel.de/video-galerie