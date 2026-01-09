Um Fachpartnern und technisch interessierten Anwendern die Integration moderner E-Durchlauferhitzer in Smart-Home-Umgebungen zu erleichtern, hat CLAGE eine neue Videoserie auf YouTube gestartet. Hier wird praxisnah und anschaulich erklärt, wie sich elektronische Durchlauferhitzer flexibel, effizient und zukunftssicher integrieren lassen – von der ersten Inbetriebnahme bis hin zu komplexen Automatisierungs- und Managementlösungen.

Mit der neuen Videoserie erweitert CLAGE sein Informationsangebot rund um intelligente Warmwasserlösungen. Im Fokus steht der neue E-Moduldurchlauferhitzer ISX und dessen Einbindung in moderne Smart-Home-Umgebungen. Maik Jungnickel, Leiter der Objektplanung bei CLAGE, vermittelt in anschaulichen Videos praxisnahes Wissen zu Themen wie Smart-Home-Integration, Modbus RTU und TCP, Kommunikation unter Aktoren, Schnittstellen, Energiemanagement und Sprachsteuerung.

Die Serie richtet sich gleichermaßen an DIY-Interessierte, technikaffine Anwender sowie Systemintegratoren und Fachplaner, die sich mit der intelligenten Vernetzung von Gebäudetechnik beschäftigen. Hier werden komplexe technische Zusammenhänge verständlich dargestellt und konkrete Lösungswege aufgezeigt.

Die Video-Serie besteht aus 6 Teilen:

Teil 1: Unboxing des ISX und Anbindung an den Gira X1-Server via Modbus (bereits erschienen)

Teil 2: DIY-Integration: Einbindung des ISX in Home Assistant (bereits erschienen)

Teil 3: DSX Touch im Smart Home: Integration mit Home Assistant

Teil 4: Vernetzung des ISX: Gerätemanagement über Home Assistant

Teil 5: Lastabwurf und Energiemanagement: Steuerung des ISX mit Home Assistant

Teil 6: Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Home Assistant (NABU)

Für Fachhandwerker und Systemintegratoren bietet die Serie wertvolle Einblicke in technische Details, die über die Standardinstallation hinausgehen. Dadurch erhalten sie die nötige Sicherheit, um auch anspruchsvolle Kundenwünsche im Bereich Smart Building kompetent umzusetzen.

