Sorgt für wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden: die VfB Stuttgart-Fanheizung von WOLF. Quelle: WOLF GmbH

Seit Anfang Dezember 2020 unterstützt WOLF den VfB Stuttgart als neuer Lizenznehmer und freut sich gemeinsam mit dem Team auf eine spannende zweite Saisonhälfte 2020/21. Die Zusammenarbeit beinhaltet auch eine Aktion, die es Anhängern des VfB Stuttgart gerade in der kalten Jahreszeit so richtig warm ums Herz werden lässt: Ab sofort sind ausgewählte WOLF Wärmeerzeuger auch in den Vereinsfarben Weiß-Rot erhältlich.

Fans des Traditionsvereins haben dabei die Qual der Wahl zwischen einem effizienten Gas-Brennwertgerät, nachhaltigen Wärmepumpen sowie sparsamen Öl-Brennwertgeräten. Auf Basis des Klimapakets 2030 der Bundesregierung kann für die Fanheizung im Sanierungsfall sogar eine Förderung von bis zu 50 Prozent in Anspruch genommen werden. Zum Kauf und Einbau der Geräte winkt zusätzlich ein gratis VfB Stuttgart-Fanpaket mit Trikot, Fußball, Schal und weiteren Fan-Utensilien. Interessenten können sich über die Aktion auf www.vfb-heizung.de informieren und ihre Fanheizung anfragen.

WOLF Fanheizung: Elf Vereine zur Auswahl

Aber auch Anhänger anderer Fußballclubs kommen nicht zu kurz: Neben dem VfB Stuttgart sind auch Wärmeerzeuger in den Vereinsfarben von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, dem FC Schalke 04, dem 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf, dem Hamburger SV, Hannover 96, Holstein Kiel, dem SSV Jahn Regensburg und Dynamo Dresden verfügbar.

Alle Fanheizungen im Überblick gibt es hier: www.wolf.eu/fanheizung