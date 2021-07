Pressemeldung

Die Broschüre „Klimaschutz – Komfort – Kostenersparnis“ wurde komplett neu aufgelegt und an die zweite Stufe der Einführung der BEG angepasst. Zum 01.07.2021 ist die BEG auch bei der KfW gestartet. Eigentümern steht nun das gesamte Portfolio an Förderung zur Verfügung. Zuschüsse und Kredite sind zu identischen Förderbedingungen erhältlich. Für Einzelmaßnahmen und eine Komplettsanierung zum Effizienzhaus winken Hauseigentümern gleichermaßen attraktive Konditionen.

Gut informiert Entscheidungen treffen

Die 44-seitige Fördermittel-Broschüre richtet sich an Eigentümer, die ihre Wohngebäude im Bereich der Heiz- und Lüftungstechnik modernisieren, optimieren und energieeffizienter gestalten möchten. Die Publikation liefert einen kompakten Überblick über die geltenden Fördermöglichkeiten, Fördergrundlagen und Förderhöhen. Schaubilder und Tabellen ermöglichen es dem Leser sich komplexe Sachverhalte schnell zu erschließen. Inhaltlich unterteilt sich die Broschüre in die Kapitel BAFA-Förderung, KfW-Förderung und steuerliche Förderung. Wissenswertes zu den jeweiligen technischen Maßnahmen und Erläuterungen zur Antragstellung runden die Broschüre ab.

„Durch die attraktiven Konditionen der BEG und durch die vereinfachte Beantragung der Fördermittel bei klar abgegrenzten Zuständigkeiten von KfW und BAFA ist es für Hausbesitzern so lukrativ wie nie in Nach­haltigkeit, Digitalisierung und erneuerbare Energien zu investieren. Mit unserer Fördermittel-Broschüre geben wir Eigentümern einen Leitfaden an die Hand, um die passenden Maßnahmen für mehr Klimaschutz, Komfort und Kostenersparnis in den eigene vier Wänden zu finden“, sagt Kerstin Vogt, Geschäftsführerin der VdZ.

Die Publikation „Klimaschutz – Komfort – Kostenersparnis. Kompakt informiert über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ steht ab sofort hier zum kostenlosen Download bereit.

Weitere Informationen

