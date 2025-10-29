Weniger Einzelteile, weniger Aufwand: Mit den neuen WC-Sets liefert das Emsdettener Sanitärunternehmen TECE Keramik und WC-Deckel in einem Karton – kompakt verpackt, übersichtlich zusammengestellt und direkt montagebereit. Damit bietet TECE einen Rundum-Service, der den Aufwand für Installateure zukünftig reduziert.

Einfacher bestellen, schneller montieren, doppelt profitieren

Das Set für das Dusch-WC TECEone enthält eine Keramik inklusive dem eleganten Classic-Deckel. Auch das neueste Familienmitglied der TECE Dusch-WC-Familie, TECEneo, ist als Set-Kombination aus Keramik und dem stilvollen Slim-Deckel erhältlich. Beide Serien sind sowohl für Kalt- und Warmwasseranschluss als auch als reine Kaltwasservariante verfügbar. Zusätzlich können Kunden, die keine Duschfunktion benötigen, die Einheit auch als reines WC-Set bestellen. Für SHK-Handwerker bedeutet das: weniger Handgriffe und mehr Effizienz.