Die Wärmepumpentechnologie ist heute eine der Schlüsselkomponenten für die Energiewende im Gebäudebereich.

Mit unserer neuen R290 Serie Luft-Wasser-Wärmepumpen setzen wir Maßstäbe in Sachen Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Flexibilität. Die Geräte decken einen beeindruckenden Leistungsbereich ab, in Kaskade bis 840 kW möglich.– ideal für Mehrfamilienobjekte sowie gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Warum Propangas als Kältemittel?

Das natürliche Kältemittel R290 (Propan) gilt als zukunftssicher und umweltfreundlich. Es zeichnet sich durch:

Sehr niedrigen Treibhauspotenzial (GWP = 3) aus – ein entscheidender Vorteil gegenüber synthetischen Kältemitteln.

aus – ein entscheidender Vorteil gegenüber synthetischen Kältemitteln. Hohe thermodynamische Effizienz , was zu exzellenten COP-Werten führt.

, was zu exzellenten COP-Werten führt. Erfüllung aktueller und kommender gesetzlicher Anforderungen, insbesondere der F-Gas-Verordnung.

Damit sind unsere Wärmepumpen nicht nur eine Investition in die Gegenwart, sondern auch in die Zukunft.

Technische Highlights

Leistungsbereich: bis 840 kW – skalierbar für kleine und große Projekte.

bis 840 kW – skalierbar für kleine und große Projekte. Vorlauftemperaturen bis 80 °C , ideal für Sanierung und Warmwasserbereitung.

, ideal für Sanierung und Warmwasserbereitung. Hohe Effizienz: COP-Werte bis über 5, abhängig von Betriebsbedingungen.

COP-Werte bis über 5, abhängig von Betriebsbedingungen. Geräuscharme Ausführung: Optimierte Ventilatortechnik und Schalldämmung für den Einsatz in sensiblen Umgebungen.

Anwendungsbereiche

Wohngebäude: Vom Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienkomplex.

Vom Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienkomplex. Gewerbe und Industrie: Bürogebäude, Hotels, Produktionsstätten.

Bürogebäude, Hotels, Produktionsstätten. Sanierung und Neubau: Dank hoher Vorlauftemperaturen auch für Bestandsgebäude geeignet.

Fazit:

Mit unserer neuen Serie Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290 bieten wir eine zukunftssichere Lösung für alle Leistungsbereiche. Sie vereint Nachhaltigkeit, Effizienz und Flexibilität – und ist ab sofort verfügbar.

Jetzt informieren und die Systemtechnik von morgen schon heute nutzen!